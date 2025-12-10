search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10.12.2025

Επέτειος 50 χρόνων για τον πεντακύλινδρο κινητήρα της Audi (photos)

10.12.2025 10:31
A251946_web_960 (1)

Η Audi θα γιορτάσει το 2026 τα 50 χρόνια του πεντακύλινδρου κινητήρα της. Η μάρκα με τους τέσσερις κύκλους παρουσίασε για πρώτη φορά αυτόν τον κινητήρα το 1976, στο Audi 100 δεύτερης γενιάς.

Ακολούθησαν αναβαθμίσεις και νέες εξελίξεις με turbo, τεχνολογία τεσσάρων βαλβίδων, αγωνιστικοί κινητήρες ράλι και πεντακύλινδροι κινητήρες πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή, ο 2.5 TFSI στο Audi RS 3 συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των πεντακύλινδρων κινητήρων.

Οι πεντακύλινδροι κινητήρες της Audi έχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μάρκας και είναι βαθιά ριζωμένοι στο τεχνολογικό της DNA.

Έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του «Vorsprung durch Technik», τόσο μέσα από τις πολυάριθμες επιτυχίες τους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και χάρη στην εξαιρετική απόδοσή τους στη μαζική παραγωγή.

Μέχρι σήμερα, ο 2.5 TFSI συνεχίζει να προσφέρει μια εντυπωσιακά υποβλητική οδηγική εμπειρία, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με τον χαρακτηριστικό, αναγνωρίσιμο ήχο του.

