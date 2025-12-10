Ανέβασε τη Ferrari στο… μπαλκόνι, επειδή δεν έβρισκε πάρκινγκ (Photos – Video)

Τον γύρο του κόσμου κάνει η… λύση ενός 28χρονου στη Βιέννη να ανεβάσει τη Ferrari του στο… μπαλκόνι, επειδή δεν έβρισκε γκαράζ.

Τα γρήγορα αυτοκίνητα είναι η ζωή του Άμαρ Ντέζιτς, που διατηρεί στην Βιέννη μια επιχείρηση πώλησης ανταλλακτικών με συνεργείο βελτιώσεων και έχει ολόκληρο στόλο γρήγορων αυτοκινήτων, από BMW μέχρι Porsche. Κομμάτι-κόσμημα: η Ferrari αξίας περίπου 300.000 ευρώ, με 830 υβριδικούς ίππους.

Ο Άμαρ Ντέζιτς απολαμβάνει έναν καφέ δίπλα στη Ferrari στο μπαλκόνι – Φωτογραφία: sternwerk7/tiktok



Η Ferrari δεν είναι snowmobile, γι’ αυτό, σύμφωνα με τη Bild ο Ντέζιτς ήθελε να την παρκάρει με ασφάλεια για τον χειμώνα.

Όμως στο συγκρότημα κατοικιών του, όλες οι θέσεις γκαράζ ήταν κατειλημμένες.

Η Ferrari κρέμεται από τον γερανό, έχει ήδη χάσει την επαφή με το έδαφος – Φωτογραφία: sternwerk7/tiktok

Οπότε σκέφτηκε να το κάνει όπως στο Ντουμπάι. Εκεί και σε άλλα στέκια των πλουσίων, πολλά διαμερίσματα έχουν ανελκυστήρες αυτοκινήτων που ανεβάζουν τα πολυτελή αμάξια απευθείας μέσα στις κατοικίες των ιδιοκτητών τους.

Η Ferrari τοποθετείται στο μπαλκόνι – Φωτογραφία: sternwerk7/tiktok

Επειδή το δικό του κτίριο δεν έχει κάτι τέτοιο, ο 28χρονος κάλεσε…. γερανό, ο οποίος σήκωσε το 1.400 κιλών όχημα και το ακούμπησε στο μπαλκόνι.

«Το κόστος ήταν τετραψήφιο», είπε ο Ντέζιτς, προσθέτοντας: «Ήθελα μάλιστα να φτιάξω γύρω του μια φωτιζόμενη γυάλινη θήκη. Σαν προθήκη για ένα έργο τέχνης».

Η Ferrari 296 GTB στο μπαλκόνι του Άμαρ Ντέζιτς – Φωτογραφία: sternwerk7/tiktok

Αλλά η Αυστρία δεν είναι Ντουμπάι: μόλις μία εβδομάδα μετά την επιχείρηση με τον γερανό, η πολεοδομία διέταξε να κατέβει η Ferrari πρέπει να κατέβει από το μπαλκόνι. «Η υπηρεσία το αιτιολόγησε με θέματα πυρασφάλειας», λέει απογοητευμένος ο Ντέζιτς στη Bild. «Πουθενά αλλού δεν είναι αυτό πρόβλημα, μόνο εδώ».

Την Παρασκευή ο γερανός θα επιστρέψει και το αυτοκίνητο θα ξεχειμωνιάσει σε μια αποθήκη της εταιρείας του επιχειρηματία.

