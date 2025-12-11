Η Audi πουλά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Italdesign στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας UST

Ο Όμιλος Audi συνάπτει στρατηγική συνεργασία με την UST, μια παγκόσμια εταιρεία μετασχηματισμού που ειδικεύεται στην τεχνολογία, το σχεδιασμό και τη μηχανική με τεχνητή νοημοσύνη. Η UST, με έδρα το Aliso Viejo της Καλιφόρνια (ΗΠΑ), υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Italdesign. Η σημερινή μητρική εταιρεία της Italdesign, Lamborghini, αποτελεί μέρος του Ομίλου Audi και θα διατηρήσει σημαντικό μερίδιο. Ως αποτέλεσμα, η Audi θα παραμείνει στρατηγικός εταίρος της Italdesign μακροπρόθεσμα, καθώς και σημαντικός πελάτης της εταιρείας.

Η εξαγορά της Italdesign κατά πλειοψηφία από την UST δημιουργεί μια ισχυρή συνεργασία που συνδυάζει την εμπειρία της UST στην αυτοκινητοβιομηχανία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάπτυξη οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό και τον σχεδιασμό ψηφιακών οικοσυστημάτων με την βαθιά γνώση της Italdesign στον σχεδιασμό οχημάτων και προϊόντων, τη μηχανική, την πρωτοτυποποίηση, την παραγωγή μικρών σειρών και την ηλεκτρονική αυτοκινήτων. Μαζί, οι εταιρείες θα είναι σε θέση να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών – από την πρώιμη σύλληψη και σχεδιασμό έως την ανάπτυξη υλικού και λογισμικού και τα συστήματα παραγωγής. Αυτή η συνδυασμένη δυνατότητα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την ανάπτυξη πλήρως σύγχρονων, ψηφιακά ενεργοποιημένων οχημάτων.

Επιπλέον, η UST και η Italdesign σκοπεύουν να επεκτείνουν αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε παγκόσμια κλίμακα. Η UST θα επιτρέψει στην Italdesign να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία σε όλο το παγκόσμιο αποτύπωμα της UST σε περισσότερες από 30 χώρες. Ως ο νέος πλειοψηφικός μέτοχος, η UST θα αναλάβει την επιχειρησιακή ευθύνη, τιμώντας και αξιοποιώντας την ιταλική κληρονομιά, την κουλτούρα σχεδιασμού και το ταλέντο των εργαζομένων της Italdesign.

Η Audi παραμένει ένας σημαντικός μακροπρόθεσμος συνεργάτης της Italdesign, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνεχή συνεργασία στους τομείς που έχουν διαμορφώσει τη φήμη της Italdesign για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η Italdesign αποτελεί μέρος του ομίλου Volkswagen από το 2010. Η συναλλαγή υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις. Η UST και ο όμιλος Audi δεν έχουν αποκαλύψει την αξία της επένδυσης ή άλλες λεπτομέρειες της σύμβασης.

Ο Geoffrey Bouquot, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τεχνική Ανάπτυξη στην AUDI AG, δήλωσε: «Για πολλά χρόνια, η Italdesign υπήρξε ένας πολύτιμος συνεργάτης στο δίκτυο ανάπτυξής μας, συνεισφέροντας τεχνογνωσία από το σχεδιασμό έως την ανάπτυξη πρωτοτύπων και σειρών. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει να οδηγεί στην επιτυχία και να προσφέρει ισχυρά αποτελέσματα υπό τη νέα ιδιοκτησιακή δομή. Η UST είναι ο ιδανικός συνεργάτης για την ενίσχυση των στέρεων θεμελίων της Italdesign, ανοίγοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες στην αγορά. Μαζί, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι η Italdesign θα παραμείνει καινοτόμος στον σχεδιασμό και τη μηχανική αυτοκινήτων».

Η Krishna Sudheendra, διευθύνων σύμβουλος, UST ανέφερε: «Η Italdesign έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βιώνει την κινητικότητα και η κληρονομιά της στην αριστεία στο σχεδιασμό είναι σεβαστή παγκοσμίως. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθώς ξεκινάμε μαζί αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Ο ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε το όραμα της Italdesign, να τιμήσουμε την κληρονομιά της και να προσφέρουμε νέες δυνατότητες που βοηθούν την ομάδα να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε δίπλα-δίπλα με την Italdesign και τους συνεργάτες μας σε όλο τον Όμιλο Audi για να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση αυτού που θα ακολουθήσει».

Ο Antonio Casu, διευθύνων σύμβουλος της Italdesign Giugiaro SpA, δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία θα αποφέρει οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα επιτρέψει στην Italdesign να επιταχύνει την επέκταση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της σε νέες αγορές και να επιτύχει βαθύτερη διείσδυση σε διάφορες διεθνείς αγορές. Η Italdesign στοχεύει να γίνει ο πρώτος πλήρης ολοκληρωτής υλικού και λογισμικού παγκοσμίως, τόσο στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα όσο και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς υψηλής τεχνολογίας».

Σχετικά με την UST

Από το 1999, η UST συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο και τους κορυφαίους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) στην αυτοκινητοβιομηχανία για να έχει ισχυρό αντίκτυπο μέσω του μετασχηματισμού. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας, την καθοδήγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, την έμπνευση από τους ανθρώπους και την καθοδήγηση αυτού του σκοπού, η UST συνεργάζεται με πελάτες από τον σχεδιασμό έως τη λειτουργία. Μέσω ψηφιακών λύσεων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιόκτητων πλατφορμών, μηχανικής, έρευνας και ανάπτυξης, προϊόντων και οικοσυστημάτων καινοτομίας, η UST μετατρέπει τις βασικές προκλήσεις σε αποτελεσματικές, ανατρεπτικές λύσεις. Με βαθιά γνώση του κλάδου και μια νοοτροπία έτοιμη για το μέλλον, η UST ενσωματώνει τεχνογνωσία, καινοτομία και ευελιξία στους οργανισμούς των πελατών της – παρέχοντας μετρήσιμη αξία και θετική διαρκή αλλαγή για αυτούς, τους πελάτες τους και τις κοινότητές τους σε όλο τον κόσμο. Μαζί, με πάνω από 30.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 30 χώρες, η UST δημιουργεί απεριόριστο αντίκτυπο – αγγίζοντας δισεκατομμύρια ζωές στη διαδικασία.

Σχετικά με την Italdesign

Η Italdesign είναι ένας παγκόσμιος παράγοντας στο σχεδιασμό, τη μηχανική και την παραγωγή, γνωστός για την πελατοκεντρική και μεθοδολογική προσέγγισή του στην καινοτομία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Λειτουργεί ως πραγματικός ολοκληρωτής συστημάτων και είναι ένα από τα λίγα one-stop shops στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με έδρα το Moncalieri, στο Τορίνο της Ιταλίας, στην καρδιά της Vehicle Valley Piemonte, και με πάνω από 1.300 επαγγελματίες σε 10 διεθνείς εγκαταστάσεις, η Italdesign διαμορφώνει το μέλλον του σχεδιασμού κινητικότητας, προϊόντων και μεταφορών για περισσότερα από 57 χρόνια. Η εταιρεία προσφέρει κάθετες και ολοκληρωμένες λύσεις που εκτείνονται από την ιδέα έως τη μαζική παραγωγή. Εστιάζοντας στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι διεπιστημονικές ομάδες της Italdesign υλοποιούν έργα για καθιερωμένες μάρκες και αναδυόμενους παίκτες, υποστηρίζοντας τη βιομηχανοποίηση νέων προϊόντων με μεθόδους και εργαλεία αιχμής. Παράλληλα με την αυτοκινητοβιομηχανική κληρονομιά της, με πάνω από 100 εκθεσιακά αυτοκίνητα και ερευνητικά πρωτότυπα και περισσότερα από 300 μοντέλα παραγωγής που έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια, το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού της εταιρείας έχει αναπτύξει πάνω από 1.000 προϊόντα βιομηχανικού σχεδιασμού και σχεδιασμού μεταφορών, που κυμαίνονται από καταναλωτικά αγαθά έως επαγγελματικό εξοπλισμό και λύσεις δημόσιων μεταφορών.

