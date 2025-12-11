AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»

Η AVIN, μέλος του Ομίλου της Motor Oil Hellas εφαρμόζει πιστά και σταθερά, από όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της το μακρινό 1977, μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή.

Με περισσότερα από 500 πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι ενός από τους πιο δυναμικούς Ομίλους στο χώρο της διύλισης και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Καθημερινή της αποστολή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών της, μέσα από μια στρατηγική που επικεντρώνεται στην άριστη επιχειρησιακή λειτουργία των πρατηρίων τη, τη διατήρηση της ισχυρής της θέσης στην αγορά B2B και την αξιοποίηση ευκαιριών για επιπλέον κερδοφόρες δραστηριότητες.

Το υψηλό επίπεδο των προϊόντων της, το δίκτυό της, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού της και η συνέπεια στην παράδοση ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες είναι οι λόγοι που την προτιμούν οι πελάτες της τόσο χρόνια στα πρατήρια και στην βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό η AVIN υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με τον διαγωνισμό «ΤΥΧΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ», που γεμίζει με χιλιάδες δώρα τους πελάτες των πρατηρίων και κάνει αυτές τις ημέρες ακόμη πιο ξεχωριστές!

Από 10 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου, με κάθε ανεφοδιασμό ≥20λτ καυσίμων ACTION από τα πρατήρια AVIN που συμμετέχουν στην ενέργεια και με τη χρήση του Προγράμματος AVIN Κερδίζω, οι πελάτες κερδίζουν spins στην «Τυχερή Αντλία» και διεκδικούν στη στιγμή 10.000 δώρα, ενώ 10 τυχεροί νικητές κερδίζουν από 2.000€ για τα καύσιμα της χρονιάς.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η χρήση του Προγράμματος AVIN κερδίζω σε κάθε συναλλαγή αγοράς καυσίμων ACTION και το AVIN Κερδίζω app για να παίξουν στην «Τυχερή Αντλία». Κάθε συναλλαγή ≥20λτ χαρίζει στους πελάτες 1 spin.

