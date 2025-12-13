«Αγκάθι» ο Καραμανλής για την κυβέρνηση

Η εικόνα στο παλιό Καπνεργοστάσιο των Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις και αβρότητες μπορεί να φάνηκε περίεργη σε πολύ κόσμο – άλλωστε στο όχι και πολύ μακρινό παρελθόν οι τρεις πολιτικοί είχαν συγκρουστεί σκληρότατα –, ωστόσο προκάλεσε αμηχανία και προβληματισμό στην κυβέρνηση.

Ούτως ή άλλως, οι καλές σχέσεις Καραμανλή – Σαμαρά και Βενιζέλου – Σαμαρά είναι γνωστές και αποδεδειγμένες. Ωστόσο, η… σύμπνοια που έδειξαν ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην κριτική τους προς την κυβέρνηση, όσον αφορά στους θεσμούς και τη λειτουργία της δημοκρατίας, φαίνεται ότι «χτύπησε καμπανάκι» στο Μαξίμου και την Πειραιώς, καθώς:

● Όσον αφορά στον Κ. Καραμανλή, παρότι δεν είναι πλέον βουλευτής, η άποψή του συνεχίζει να έχει βαρύνουσα σημασία για σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων της «γαλάζιας» παράταξης.

● Ο Ευ. Βενιζέλος θεωρείται ως μια φωνή που έχει επιρροή στο λεγόμενο «κέντρο», κάτι που είχε αποδειχθεί χρήσιμο για τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, λόγω της κριτικής που είχε ασκήσει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ.

● Από την πλευρά του, ο Α. Σαμαράς, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να σχηματίσει νέο κόμμα, έχει ισχυρό «γκελ» σε πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία.

Διπλό χτύπημα

Το γεγονός ότι και οι τρεις εξαπέλυσαν «μύδρους» κατά της κυβέρνησης στην πρόσφατη εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την πρώτη έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία» είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κάποιος να παραβλέψει. Ειδικά, δε, ο Κ. Καραμανλής προχώρησε σε «διπλό χτύπημα», καθώς μια μέρα νωρίτερα είχε ταχθεί υπέρ των αγροτών και των αιτημάτων τους, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Την ίδια μέρα, υπέρ των αγροτών είχε ταχθεί και ο Α. Σαμαράς, ενώ η κυβέρνηση, τόσο διά στόματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, είχε απαντήσει αιχμηρά στον Κ. Καραμανλή, αναφερόμενη στην περίοδο της διακυβέρνησής του και στο διαβόητο σύνθημα των τότε αγροτικών κινητοποιήσεων «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Ωστόσο, όσον αφορά στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο παλιό Καπνεργοστάσιο, προτιμήθηκε να μην υπάρξει απάντηση.

Κλιμάκωση

Εντούτοις, ο προβληματισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ειδικά, δε, όσον αφορά στη στάση του Κ. Καραμανλή, είναι μεγάλος, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός μοιάζει να κλιμακώνει την κριτική του, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ειδικά μετά την κοινή εμφάνισή του στις αρχές Ιουλίου του 2024 με τον Α. Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο, όπου έθεσε και ταυτοτικά ζητήματα για το κόμμα και την παράταξη, ο Κ. Καραμανλής, ο οποίος εξέφραζε πάντα συγκρατημένη κριτική κυρίως για τα εθνικά θέματα, έχει ανοίξει μια βεντάλια θεμάτων που αρχίζει από τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και έχει φθάσει μέχρι τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την υπόθεση των υποκλοπών.

Μάλιστα, η ευθεία αναφορά στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στο πλαίσιο της κριτικής του για τη Δικαιοσύνη προκάλεσε «κυματισμούς» στη «γαλάζια» παράταξη, καθώς αφορά σε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή (σε εξέλιξη η δίκη για το Predator, από την οποία προκύπτουν διάφορες αποκαλύψεις) και η οποία είχε ταλανίσει την κυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το οποίο φάνηκε να τη ρίχνει στο… πηγάδι της λήθης.

Αυτή η «ποιοτική» μεταβολή της κριτικής Καραμανλή φέρνει σε αμηχανία την κυβέρνηση, η οποία διαπιστώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν χάνει ευκαιρία να τοποθετείται – ενίοτε, δε, με αιχμηρό τρόπο –, ενώ αναπάντητο παραμένει προσώρας το ερώτημα της επίδρασης των παρεμβάσεών του στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες, το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να ανακάμπτουν ελαφρά, καθώς οι πολίτες μοιάζει να βαθμολογούν θετικά τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Η στάση της κυβέρνησης

Ταυτόχρονα, ερώτημα παραμένει στην παρούσα φάση και η στάση που η κυβέρνηση θα κρατήσει απέναντι σε αυτή την κριτική. Υπενθυμίζεται ότι – εκτός από τις αιχμές για το «πακέτο Χατζηγάκη» επί διακυβέρνησης Κ. Καραμανλή – ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και τη Λιβύη, είχε σημειώσει δηκτικά ότι «δεν θυμάμαι κάποια σημαντική πρωτοβουλία μεταξύ του 2004 και του 2009 στα ελληνοτουρκικά. Όπως επίσης θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι η τότε κυβέρνηση προσπάθησε, ενδεχομένως με καλή διάθεση, με έναν εκ των επικριτών μας σήμερα, να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη και δεν τα κατάφεραν».

Πάντως, πριν από την εκδήλωση και τις ομιλίες Καραμανλή και Βενιζέλου, ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης είχε αφήσει αιχμές λέγοντας ότι «θα ήθελα να ρωτήσετε τον κ. Καραμανλή και τον κ. Βενιζέλο τι είναι αυτό που τους ενώνει, ενώ μέχρι πρότινος τους χώριζαν πολλά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Μπορούν να έχουν άποψη, αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τι έχει συμβεί όταν κάποιος έχει κυβερνήσει», φράση που θεωρήθηκε ως επίθεση στους δύο πολιτικούς.

Πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι προς το παρόν το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει διάθεση για νέες… εχθροπραξίες με τον πρώην πρωθυπουργό, κινούμενο στη λογική ότι έχει το δικαίωμα της άποψής του και ότι δεν υπάρχει λόγος για αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αν κριθεί αναγκαίο, η κυβέρνηση θα απαντά με ευπρέπεια και με στοιχεία, όπως έκανε ώς τώρα.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Οι «εντός», οι «εκτός» και οι επόμενες κινήσεις – Σε πρώτο πλάνο η προσπάθεια για ανάδειξη νέων στελεχών

Καρότο και μαστίγιο προς τους αγρότες – Η κυβέρνηση καλεί σε συντεταγμένο διάλογο και συνάντηση με Μητσοτάκη

ΣΥΡΙΖΑ: Και πάλι αναμονή μετά τη θύελλα του «Παλλάς»