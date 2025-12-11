ΣΥΡΙΖΑ: Και πάλι αναμονή μετά τη θύελλα του «Παλλάς»

Στον απόηχο της κρίσης με το πρωτοσέλιδο της «Αυγής», ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, επαναβεβαίωσε τη (σωστή) γραμμή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα υπερασπίστηκε τις προσπάθειες του κόμματος κατά τον τελευταίο χρόνο σε όλα τα μέτωπα. Και ως προς την κοινοβουλευτική του παρουσία και ως προς το γενικότερο αντιπολιτευτικό στίγμα του και ως προς τις προσπάθειες για τις προοδευτικές συνεργασίες.

Ως προς τις συνεργασίες και τις συγκλίσεις – τις οποίες πάντως ο Αλέξης Τσίπρας απαξίωσε, δείχνοντας ότι τις θεωρεί και προσχηματικές και αναποτελεσματικές και διαμηνύοντας ότι δεν τον αφορούν οι «συναλλαγές» κορυφής – ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε στη γραμμή που έχει χαραχθεί αμέσως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού. Ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπει ως σύμμαχο και απευθύνει και σε εκείνον το κάλεσμά του, διότι θεωρεί πως για να δοθεί μια προοδευτική απάντηση στον Μητσοτάκη πρέπει να υπάρξει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και όχι κατακερματισμός, και διότι, εν πάση περιπτώσει, είναι και ο πρωθυπουργός της «πρώτης φοράς» Αριστερά, με την κυβέρνηση του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχες την περίοδο 2015-2019.

Η Κουμουνδούρου θεωρεί, παρά τις διαφωνίες από μια μικρή μειοψηφία, του Παύλου Πολάκη προεξάρχοντος, ότι αυτή είναι η γραμμή που μπορεί να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ όρθιο και να διατηρήσει όσο γίνεται την εσωτερική συνοχή. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι από τη σημερινή θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για κυβερνητική εξουσία και γενικώς δεν μπορεί να μιλά για απάντηση στον Μητσοτάκη μέσα από λογικές «αυτόνομης» πορείας. Ναι μεν μιλά για «ισχυροποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ και έναν χρόνο έχει βάλει σε πρώτο πλάνο τη λογική των συνεργασιών. Μετά την αποχώρηση Τσίπρα από το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για σύγκλιση και με τον Τσίπρα, και όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Το «φάλτσο» της «Αυγής»

Το μήνυμα που έστελνε η «Αυγή», πως αφού ο Τσίπρας δεν θέλει, ο Φάμελλος προχωρά μόνο με Χαρίτση και ίσως Ανδρουλάκη, δεν απηχούσε όσα ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει μια μέρα πριν, και γενικώς συνιστούσε αλλαγή γραμμής που ουδέποτε εκπέμφθηκε από το κόμμα και τα όργανά του. Προκάλεσε δε τη δυσαρέσκεια στελεχών και μεγάλης μερίδας της βάσης, ενώ έθεσε εν κινδύνω τη «συμμαχία» με Χαρίτση, η οποία έχει μπει σε μια καλή ρότα εσχάτως, καθώς ούτε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μετά το «Παλλάς», είχε στείλει κάποιο μήνυμα αποκλεισμού του Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, παρά τις αιχμηρές απαντήσεις του στην κριτική Τσίπρα, επέμεινε κι εκείνος στη γραμμή «όλοι μαζί» για το προοδευτικό «Λαϊκό Μέτωπο».

Τρίζουν τα θεμέλια

Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ Τσίπρα και υπεράσπισης του κόμματος, το οποίο εξακολουθεί να τελεί σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα, αλλά με κάθε παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού τρίζουν ακόμη περισσότερο τα θεμέλιά του.

Κοινώς, κάθε που ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του και αποκαλύπτει ένα τμήμα των σχεδιασμών του τόσο εντείνεται η ουσιαστική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ο εσωτερικός του κατακερματισμός: κάποιοι παίρνουν θέση αναφανδόν υπέρ του Τσίπρα, αδιαφορώντας για το αν αδειάζουν την ηγεσία, άλλοι προσπαθούν να αρθρώσουν έναν λόγο υπερασπιστικό του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι επικρίνουν τον Τσίπρα και πολλοί περιμένουν σιωπηρά και αμήχανα τη συνέχεια.

Απάντηση σε Τσίπρα

Στη χθεσινή του ομιλία, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα και να αποκρούσει, βασικά, τις κύριες αιχμές του πρώην πρωθυπουργού, ότι οι ηγεσίες των κομμάτων του προοδευτικού χώρου (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ) είναι ένας «ιδιοτελής μικρόκοσμος» που προσπαθεί να κάνει «συγκολλήσεις» κορυφής, αλλά με μικροκομματικές λογικές και εγωισμούς και με αδιαφορία κατ’ ουσίαν για την κοινωνία και για τον κίνδυνο να υπάρξει τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Δεξιάς.

Σε αυτά τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού, όπως και στο ότι τα κόμματα αυτά «έχουν κλείσει τον κύκλο τους» ή ότι είναι «μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης», επιχείρησε να απαντήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ένα προς ένα, λέγοντας ότι δεν ισχύουν και πως είναι περήφανος για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει μετά τη δύσκολη και τραυματική διετία που πέρασε, δίνοντας το «παρών» σε Βουλή και κοινωνία, σε κάθε δυνατό μέτωπο. Ταυτόχρονα, υιοθετώντας και κομμάτια των αναφορών Τσίπρα, δήλωσε περήφανος για την «πιο έντιμη» κυβέρνηση της μεταπολίτευσης (όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός στο «Παλλάς»).

