Αγορές και τεχνητή νοημοσύνη: Αυξανόμενη χρήση, περιορισμένη ακόμη εμπιστοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας σημαντικού μέρους των Ελλήνων καταναλωτών και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χρήση της αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια.

Παρότι εξακολουθούν να καταγράφονται επιφυλάξεις, η αυξανόμενη εξοικείωση των χρηστών, η θετική εμπειρία από τη χρήση και η σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένες λειτουργίες δημιουργούν συνθήκες περαιτέρω διείσδυσης, ιδίως στον τομέα της πληροφόρησης και των αγορών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε δείγμα 500 καταναλωτών που χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου οι μισοί καταναλωτές έχουν δοκιμάσει εφαρμογές ΤΝ, ενώ το ένα τρίτο τις χρησιμοποιεί συστηματικά. Παράλληλα, 4 στους 10 χρήστες αναζητούν πληροφορίες για προϊόντα μέσω ΤΝ και 1 στους 4 δηλώνει ότι τη χρησιμοποιεί για διατροφικές πληροφορίες ή ως ψηφιακό βοηθό αγορών.

Η έρευνα αποτυπώνει για πρώτη φορά με συγκροτημένο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες πολίτες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις αγορές τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, την επίδρασή της στις αγοραστικές συνήθειες, τις ανησυχίες που προκαλεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης στις παρεχόμενες πληροφορίες.

Εφαρμογές ΤΝ και επίπεδο χρήσης

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζει ήδη σημαντική διείσδυση, με το ChatGPT να αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το συνολικό ποσοστό χρηστών ΤΝ στη χώρα, εκτιμάται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός έχει έρθει σε επαφή με σχετικές εφαρμογές και περίπου τα δύο τρίτα αυτών τις χρησιμοποιούν σε σταθερή βάση, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου των καταναλωτών.

Σε επίπεδο επιμέρους εφαρμογών, το ChatGPT χρησιμοποιείται από το 79% των χρηστών ΤΝ, ακολουθούμενο από το Gemini (35%), το Microsoft Copilot (19%), το Canva (13%), το Deepseek (11%), το Grok (5%) και το Bing Chat (4%). Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κοινό έχει εξοικειωθεί κυρίως με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και εργαλεία παραγωγής περιεχομένου.

Συναισθήματα και ανησυχίες

Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης χαρακτηρίζεται από μεικτά συναισθήματα. Ο ενθουσιασμός (21%) συνυπάρχει με το άγχος (25%) και τον φόβο (20%), γεγονός που αντανακλά τόσο τις προσδοκίες όσο και τις ανησυχίες που συνοδεύουν τη νέα τεχνολογία. Μεταξύ των βασικών προβληματισμών καταγράφονται η αξιοπιστία των απαντήσεων (90%), η πιθανή απώλεια κριτικής σκέψης (88%) και η μείωση της ανθρώπινης επαφής (86%).

Κύριες χρήσεις της ΤΝ

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται κυρίως για γενική πληροφόρηση (91%), επαγγελματικές ανάγκες (53%) και εκπαιδευτικούς σκοπούς (49%). Ακολουθούν η επεξεργασία και παραγωγή κειμένου (43%), η αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών (39%), η δημιουργία εικόνας ή βίντεο (38%), η άντληση νέων ιδεών (33%), η επίλυση καθημερινών προβλημάτων (30%) και η παροχή προσωπικών συμβουλών (29%). Περίπου μία στις τρεις χρήσεις σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, στοιχείο που υποδηλώνει σταδιακή μεταβολή του αγοραστικού ταξιδιού.

Αξιολόγηση εμπειρίας

Η συνολική εμπειρία από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αξιολογείται θετικά από την πλειονότητα των χρηστών, με μικρό ποσοστό να δηλώνει αρνητική εμπειρία. Μόλις το 6% αναφέρει κακή συνολική εμπειρία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για χρήσεις που αφορούν αγορές ή διατροφή ανέρχεται στο 9%. Όσοι έχουν δοκιμάσει τέτοιες εφαρμογές εμφανίζονται, κατά κανόνα, ικανοποιημένοι, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές ευρύτερης υιοθέτησης.

ΤΝ και αγορές: παρούσα χρήση και προοπτικές

Αν και η χρήση της ΤΝ για αγορές βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σημαντικό ποσοστό καταναλωτών την αξιοποιεί ήδη για αναζήτηση και σύγκριση προϊόντων ή για πληροφόρηση πριν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο κατάστημα. Συγκεκριμένα, μεταξύ των χρηστών ΤΝ, το 43% έχει αναζητήσει προϊόντα ή υπηρεσίες, το 34% έχει αναζητήσει πληροφορίες πριν την επίσκεψη σε κατάστημα και το 27% έχει συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τέτοιες λειτουργίες στο μέλλον.

Εμπιστοσύνη στις πηγές πληροφόρησης

Σε θέματα τροφίμων και διατροφής, οι καταναλωτές συνεχίζουν να εμπιστεύονται περισσότερο ανθρώπινες πηγές, όπως το προσωπικό των σούπερ μάρκετ ή τον κοινωνικό τους κύκλο, ιδίως για πρακτικές συμβουλές και προτάσεις προϊόντων. Η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, εμφανίζει αυξημένη αποδοχή σε πεδία που αφορούν την ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών, όπως η κατανόηση ετικετών και στοιχείων συσκευασίας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ΤΝ λειτουργεί προς το παρόν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη διαδικασία πληροφόρησης, χωρίς να υποκαθιστά τις παραδοσιακές πηγές εμπιστοσύνης, ιδίως σε ζητήματα που απαιτούν προσωπική κρίση ή εξειδικευμένη γνώση.

