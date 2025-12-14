Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται και άλλες συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη παίρνουν και άλλοι επιτήδειοι που λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Δύο υποθέσεις έχουν ήδη παραδοθεί στη Δικαιοσύνη και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα κι άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία αυτή», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην ομιλία του επί του νέου κρατικού προϋπολογισμού για να συμπληρώσει πως έχουν ήδη ελεγχθεί 6000 και πλέον ατομικά ΑΦΜ, ενώ έχουν δεσμευθεί 33 εκατ. για παράνομες επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν σε κάποιους αχρεωστήτως.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό FBI στους 13 μήνες λειτουργίας της έχει συλλάβει 1900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι προφυλακισμένοι, ενώ συμπλήρωσε πώς έχει προχωρήσει στην αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στη διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, άπατες και λαθρεμπορία.

Καμία αστυνομική βία στα μπλόκα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη που δέχθηκε κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αστυνομική βία στα αγροτικά μπλόκα, το διέψευσε κατηγορηματικά, όπως κι ότι στα επεισόδια στην Κρήτη χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες.

«Πού το βλέπετε αυτό το έργο; Της καταστολής; Σε ποια ταινία; Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης; Σοβαρολογείτε; Αλήθεια σε ηλίθιους και λωτοφάγους απευθύνεστε; Όχι ψέματα, επιτέλους!», τόνισε και καταλόγισε ψεύδη στην αντιπολίτευση. «Τραυματίες αστυνομικούς είχαμε στην Κρήτη. Δεν διαθέτει η Ελλάδα πλαστικές σφαίρες, που να τις βρούμε; Τι ψέματα είναι αυτά;», επεσήμανε.

Νωρίτερα, για χρήση πλαστικών σφαιρών σε αγρότες στην Κρήτη έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σε αναρχικούς.

Να δώσει εξηγήσεις ο κ. Χρυσοχοιδης ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, καταγγέλλοντας «ακραία χρήση αστυνομικής βίας».

Κυρίαρχο ζήτημα η ασφάλεια

Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με αφορμή και όσα έγιναν στην επέτειο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να καταστρέφει περιουσίες. «Ουδείς θα μπαίνει στις γειτονιές να τα σπάει, τελεία και παύλα, θα έρθουν αυτοί να καταστρέφουν περιουσίες; Που γράφτηκαν αυτά; Που τα είδατε; Δεν θα ισχύουν, τελεία και παύλα, δεν θα αφήνουμε κανέναν να καταστρέφει τίποτα», είπε σε έντονο ύφος.

Παράλληλα έκανε ειδική μνεία στον φράχτη του Έβρου και στις 54.000 συλλήψεις για παράνομες εισόδους στη χώρα και μίλησε για τα νέα σωφρονιστικά καταστήματα σε Ασπρόπυργο, Κασσαβέτεια, Κασσάνδρα, Βοΐο Κοζάνης, Γιάννενα, Φιλιάτες Θεσπρωτίας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ελπιδοφόρο το γεγονός ότι μέσα στο 2025 υπήρξαν 120 λιγότεροι νεκροί από τροχαία χάρη στα μέτρα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως μόνο το τελευταίο τριήμερο πραγματοποιήθηκαν 17.500 αλκοτέστ.

Σε ότι αφορά στην οπλοκατοχή και την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες, σημείωσε ότι «μέχρι τον Νοέμβριο σχηματίστηκαν 10.826 δικογραφίες για τα αδικήματα περί όπλων».

