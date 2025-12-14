search
ΕΛΛΑΔΑ

14.12.2025 09:58

Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά

14.12.2025 09:58
EMAK
Φωτογραφία αρχείου

Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μια 13χρονη, που έπεσε σε πηγάδι, στην ευρύτερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, όταν το κοριτσάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η άμεση και συντονισμένη δράση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης διάσωσης. Εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι, μέσα από το πηγάδι που είχε 5 μέτρα νερό μετά από 50 λεπτά.

Παρά την έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, το 13χρονο κορίτσι παρέμεινε σε καλή κατάσταση κατά τη διάσωση.

Αφού οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν το 13χρονο παιδί από το πηγάδι εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το ERTNews, στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και ότι το κορίτσι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

