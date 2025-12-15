search
Αχαΐα: Μυστήριο με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το επικρατέστερο σενάριο

15.12.2025 11:00
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τον θάνατο του άνδρα 76 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.

Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και ο οδηγός του οχήματος που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.

Βουλή – Προϋπολογισμός: Μετωπική για τους αγρότες – Για grexit μιλάει ο Σκέρτσος, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από Κουτσούμπα

Η «Διαβολοβδομάδα» Νο5 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

Γουίκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για τον πασίγνωστο τραγουδιστή – «Η καταγγελία είναι για παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης» (Video)

Η ελίν χορηγός τριών αθλητών της Εθνικής Ομάδας Ξίφους Νέων Ανδρών

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Βουλή – Προϋπολογισμός: Μετωπική για τους αγρότες – Για grexit μιλάει ο Σκέρτσος, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από Κουτσούμπα

Η «Διαβολοβδομάδα» Νο5 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

Γουίκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

