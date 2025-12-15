Αχαΐα: Μυστήριο με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το επικρατέστερο σενάριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τον θάνατο του άνδρα 76 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και ο οδηγός του οχήματος που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.
Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
