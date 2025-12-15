search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:45
15.12.2025 15:32

Ένα Σάββατο γεμάτο στιλ, λάμψη και festive glam – Το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ σε περιμένει να λάμψεις στο Athens Metro Mall

15.12.2025 15:32
skrats-mall

Φορέστε το πιο λαμπερό σας χαμόγελο, γιατί αυτό το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, το Athens Metro Mall γίνεται ο απόλυτος γιορτινός προορισμός της λάμψης!

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε μια εμπειρία γεμάτη στιλ, έμπνευση και γιορτινό glam.

Ανακαλύψτε μοναδικά fashion tips από τον εμβληματικό Λάκη Γαβαλά, τον άνθρωπο που έχει γίνει συνώνυμο της υψηλής αισθητικής και του τολμηρού στυλ. Μάθετε τα πιο χρήσιμα beauty secrets από τη Beauty Expert Σουζάνα Κεγγίτση και απογειώστε το festive content σας με το ειδικό posing coaching της Content Creator Έλενας Γαλύφα.

Το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο…τυχερό δώρο των φετινών γιορτών θα βρίσκεται εκεί για να γεμίσει τη μέρα με glam και μικρές στιγμές χαράς. Φυσικά, oι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: το MAD Radio θα εκπέμπει live από τις 11:00 έως τις 14:00, δίνοντας ρυθμό, στο festive κλίμα.

18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

russia_xilo_1512_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

clooney amal 887- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον…επηρέασε

rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Με κομμένο το λαιμό βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγος του – «Είναι επικίνδυνος», είπε η κόρη του ζευγαριού στην αστυνομία για τον δράστη

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

