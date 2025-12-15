Ένας τόνος κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά της Γαλλίας – Ριμουκλείται στον Πειραιά, πέντε συλλήψεις

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα ανοιχτά της Γαλλίας, μετά από αξιοποίηση πληροφορίων των ελληνικών αρχών.

Η ευρεία επιχείρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραμένει σε εξέλιξη.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και Έλληνες για αυτό και το πλοίο θα ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Πειραιά τις επόμενες μέρες, οπότε και αναμένεται να συλληφθούν κάποια από τα μέλη του πληρώματος.

Στην Ελλάδα έχουν γίνει ήδη πέντε συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.

