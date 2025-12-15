search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 09:04

OΑΣΑ: Εκατοντάδες λεωφορεία παραμένουν στα αμαξοστάσια γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί – Ψάχνουν τώρα για προσλήψεις

15.12.2025 09:04
leoforeio

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων στο πλαίσιο της βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών μέχω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η απόφαση πάρθηκε γιατί τις προμήθειες νέων λεωφορείων παρατηρείται πλέον το εξής φαινόμενο: Να υπάρχουν καθημερινά εκατοντάδες λεωφορεία στα αμαξοστάσια και να περιμένουν με τις ωρες στις στάσεις των λεωφορείων οι επιβάτες επειδή δεν υπάρχουν οδηγοί για να κινήσουν τα οχήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://www.osy.gr/ που θα ενεργοποιηθεί έως τις 17/12/2025.

Μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση των μισθών για τους οδηγούς των λεωφορείων από το 2026, ώστε να προσελκύσει περισσότερους υποψήφιους στον διαγωνισμό πρόσληψης.

Στόχος είναι μετά τις προλήψεις σε βασικές γραμμές κορμού των λεωφορείων να υπάρχει συχνότητα δοιεκλευσης των οχημάτων ανά 10 λεπτά.

Επισημαίνεται ότι δεν προσλαμβάνεται πρόσωπο που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Ο.ΣΥ. – πρώην Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε, όπως ισχύει) ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον εν λόγω Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΣΥ ΑΕ – πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.

  • Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση.

Πιέστε εδώ για να κάνετε αίτηση για πρόσληψη στην ΟΣΥ ΑΕ.

Διαβάστε επίσης

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς (Video)

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις αστυνομικούς – Κατηγορούνται ότι ζητούσαν φακελάκι για να μην κόψουν κλήση (video)

Δυτική Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi-dromos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

dandoulaki-leni-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

diodia athina-lamia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια δύο ταχυτήτων στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη με αυξήσεις έως 27% από Πρωτοχρονιά για οδηγούς

CHATGTP
ΚΟΣΜΟΣ

Η ερώτηση που το ChatGTP αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει – «Πρακτικά αδύνατο» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:16
vroxi-dromos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

dandoulaki-leni-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

1 / 3