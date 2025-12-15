OΑΣΑ: Εκατοντάδες λεωφορεία παραμένουν στα αμαξοστάσια γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί – Ψάχνουν τώρα για προσλήψεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων στο πλαίσιο της βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών μέχω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η απόφαση πάρθηκε γιατί τις προμήθειες νέων λεωφορείων παρατηρείται πλέον το εξής φαινόμενο: Να υπάρχουν καθημερινά εκατοντάδες λεωφορεία στα αμαξοστάσια και να περιμένουν με τις ωρες στις στάσεις των λεωφορείων οι επιβάτες επειδή δεν υπάρχουν οδηγοί για να κινήσουν τα οχήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://www.osy.gr/ που θα ενεργοποιηθεί έως τις 17/12/2025.

Μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση των μισθών για τους οδηγούς των λεωφορείων από το 2026, ώστε να προσελκύσει περισσότερους υποψήφιους στον διαγωνισμό πρόσληψης.

Στόχος είναι μετά τις προλήψεις σε βασικές γραμμές κορμού των λεωφορείων να υπάρχει συχνότητα δοιεκλευσης των οχημάτων ανά 10 λεπτά.

Επισημαίνεται ότι δεν προσλαμβάνεται πρόσωπο που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Ο.ΣΥ. – πρώην Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε, όπως ισχύει) ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον εν λόγω Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΣΥ ΑΕ – πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.

Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση.

Πιέστε εδώ για να κάνετε αίτηση για πρόσληψη στην ΟΣΥ ΑΕ.

Διαβάστε επίσης

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς (Video)

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις αστυνομικούς – Κατηγορούνται ότι ζητούσαν φακελάκι για να μην κόψουν κλήση (video)

Δυτική Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια θανάτου