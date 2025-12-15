search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:42
15.12.2025 13:01

Η ελίν χορηγός τριών αθλητών της Εθνικής Ομάδας Ξίφους Νέων Ανδρών

15.12.2025 13:01
elin-xifomaxoi
Οι Έλληνες ξιφομάχοι, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Καραμπάσης και Αρτέμιος Τζοβάνης

Προάγοντας διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες και αναγνωρίζοντας τους αθλητές ως πρότυπα για τις νέες γενιές, η ελίν ανακοινώνει τη νέα συνεργασία της με τα τρία μέλη της Εθνικής Ομάδας Ξίφους Μονομαχίας Νέων Ανδρών. Η Εταιρία συνεχίζει να δίνει ώθηση σε νέους αθλητές με όραμα, στηρίζοντας χορηγικά τους τρεις Έλληνες ξιφομάχους, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, Κωνσταντίνο Καραμπάση και Αρτέμιο Τζοβάνη.

Οι τρεις αθλητές ξεχωρίζουν σε ένα άθλημα που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής και πειθαρχίας. Στο πλαίσιο της απαιτητικής προετοιμασίας τους για τη διεκδίκηση της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028,η ελίν χορηγεί τους νέους ξιφομάχους, ενισχύοντας την πορεία τους από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους.

Οι αξίες που χαρακτηρίζουν τους τρεις χαρισματικούς αθλητές, μεταξύ των οποίων η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός, η στρατηγική σκέψη και η αφοσίωση στους στόχους, αποτελούν στοιχεία που αντικατοπτρίζουν διαχρονικά τη φιλοσοφία της ελίν, εδώ και πάνω από επτά δεκαετίες.

Ο προπονητής των τριών κορυφαίων αθλητών δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Η στήριξη της ελίν μας δίνει επιπλέον ώθηση να προετοιμαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για τους επόμενους στόχους που έχουμε θέσει με την ομάδα. Προχωράμε μπροστά με κινητήριο δύναμη την προσήλωση και το ψυχικό σθένος που χαρακτηρίζουν τους ξιφομάχους μας. Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρία που πιστεύει στα παιδιά και μας ενθαρρύνει να ξεπερνάμε καθημερινά τα όριά μας».

H υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Εικόνας της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε: «Στην ελίν πιστεύουμε βαθιά στη σημασία της στοχοπροσήλωσης και της συνεχούς προσπάθειας. Γι’ αυτό και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε τρεις αθλητές που ενσαρκώνουν αυτές τις αξίες, ήδη από τα πρώτα βήματα της αθλητικής τους πορείας. Μιας πορείας που μας εμπνέει και που μας θυμίζει ότι όπως στη ξιφασκία, έτσι και στη ζωή, μόνο μέσα από μικρές ή μεγάλες μάχες βγαίνουμε δυνατότεροι. Δεσμευόμαστε να βρισκόμαστε στο πλευρό τους σε κάθε βήμα, σε κάθε αγώνα».

