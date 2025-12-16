Δέκα χρόνια ηγεσίας του Διονυσίου Κοδέλλα στα Special Olympics Hellas

Τα Special Olympics Hellas γιορτάζουν φέτος μια ξεχωριστή επέτειο: δέκα χρόνια ηγεσίας του Προέδρου τους, Διον. Κοδέλλα, ενός ανθρώπου που με όραμα, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τους αθλητές και τις οικογένειές τους, σημάδεψε μια δεκαετία ριζικής αλλαγής με θεαματική ανάπτυξη για τον Οργανισμό.

Από το 2015 έως σήμερα, ο κ. Κοδέλλας οδήγησε τα Special Olympics Hellas σε μια νέα εποχή θεσμικής αναγνώρισης και ανάπτυξης. Υπό την καθοδήγησή του, ο Οργανισμός πέτυχε να αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως Ομοσπονδία, απέκτησε πιστοποιήσεις ποιότητας και κοινωνικής φροντίδας, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην διαφάνεια με συστηματικό ετήσιο οικονομικό έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές, και καθιέρωσε σημαντικές συνεργασίες τόσο με Θεσμικούς εταίρους όσο και με Κοινωφελή Ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, μέσα από σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με την Πολιτεία, και Ιδρύματα, εξασφαλίστηκαν σημαντικές χορηγίες και συνεργασίες που στηρίζουν βιώσιμα την αποστολή του Οργανισμού.

Παράλληλα, καθιερώθηκαν οι ανά διετία Πανελλήνιοι Αγώνες σε πολλαπλά αθλήματα στο Λουτράκι καθώς και ετήσιους Πανελλήνιους Αγώνες για ένα άθλημα σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας το μήνυμα της ένταξης. Παράλληλα, ο κ. Κοδέλλας υπήρξε συνδετικός κρίκος για την ανάπτυξη καθοριστικών προγραμμάτων. Με τη στήριξη του Μέγα Δωρητή Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) δημιουργήθηκε το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα», που έφερε τα Special Olympics σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς και το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Play Unified. Learn Unified», το οποίο εφαρμόζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλέον σε 14 χώρες παγκοσμίως.

Πέραν όμως από τα επιτεύγματα, αυτό που ξεχωρίζει είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα του Προέδρου. Από το 2015, με αφοσίωση, σεβασμό και προσωπική παρουσία δίπλα στους αθλητές, στις οικογένειες και στους εθελοντές, ενέπνευσε εμπιστοσύνη, ενότητα και πίστη στην αποστολή των Special Olympics.

Με τη δράση και τη σταθερή του προσήλωση, ο Πρόεδρος έχει θέσει τις βάσεις για τη βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια ανάπτυξη των Special Olympics Hellas. Η δεκαετία της ηγεσίας του δημιούργησε ένα οργανισμό κοινωνικά ενεργό και αθλητικά εξωστρεφή. Χάρη στις πρωτοβουλίες του, τα Special Olympics Hellas προχωρούν στην επόμενη δεκαετία τους πιο ισχυρά, πιο ενωμένα και πιο αποφασισμένα να υπηρετήσουν την αποστολή τους: να ανοίγουν δρόμους, να στηρίζουν ζωές και να μεταμορφώνουν την κοινωνία μέσα από τη δύναμη της συμπερίληψης.