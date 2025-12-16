Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα!

Εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών με τους γονείς τους, κάθε Σάββατο



Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 | Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά…

Χριστουγεννιάτικη έκδοση



Θα ήθελες να κάνεις το Γύρο του Κόσμου τα Χριστούγεννα; Να δεις πώς περνούν τις γιορτινές αυτές ημέρες τα παιδιά από τη μία άκρη της Γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να βρεθείς τα Χριστούγεννα; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!

Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά