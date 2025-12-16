Η μαύρη σοκολάτα έχει αντιγηραντική δράση;

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μια χημική ένωση στην πλούσια σε αντιοξειδωτικά μαύρη σοκολάτα μπορεί να έχει αντιγηραντική δράση.

Η μελέτη, που διεξήχθη στο King’s College London και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Aging , διαπίστωσε ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης -μιας ένωσης που μοιάζει με καφεΐνη στους κόκκους κακάο- στο αίμα τους είχαν λιγότερους δείκτες βιολογικής γήρανσης.

«Η θεοβρωμίνη θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης των κυττάρων μας», λέει η Candace Pumper, RDN , διαιτολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Wexner του Πανεπιστημίου του Οχάιο στο Κολόμπους, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και χρειάζεται να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά προτού οι γιατροί και οι διαιτολόγοι αρχίσουν να συστήνουν μια καθημερινή μερίδα μαύρης σοκολάτας.

«Αυτή η μελέτη δεν είναι η αφορμή για να αρχίσετε να τρώτε πολύ περισσότερη μαύρη σοκολάτα», λέει ο Scott Keatley, RD, CDN , διαιτολόγος-διατροφολόγος και συνιδιοκτήτης της Keatley Medical Nutrition Therapy στη Νέα Υόρκη.

Τι είναι η θεοβρωμίνη

Πρόκειται για μια φυσική ένωση που βρίσκεται στους κόκκους κακάο και είναι μία από τις κύριες βιοδραστικές χημικές ουσίες στη μαύρη σοκολάτα. «Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την καφεΐνη, αλλά είναι ηπιότερη», εξηγεί ο Keatley.

«Οι ακριβείς αναλογίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των τροφίμων και εξαρτώνται επίσης από τις μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων», λέει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Jordana Bell, PhD , καθηγήτρια επιγονιδιωματικής στο King’s College London.

Η επιγονιδιωματική είναι ένας κλάδος της επιστήμης που εξετάζει πώς το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής σας μπορούν να «ενεργοποιήσουν» ή να «απενεργοποιήσουν» διαφορετικά γονίδια χωρίς να αλλοιώσουν το DNA.

Η θεοβρωμίνη είναι γνωστή για την υποστήριξή της στη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη συνολική αγγειακή υγεία, σύμφωνα με την Keri Gans, RD, CDN, διαιτολόγο–διατροφολόγο και συγγραφέα του The Small Change Diet . «Αν τρώτε σοκολάτα, αυτή είναι μία από τις ενώσεις που συμβάλλουν στα πιθανά οφέλη της», λέει.

Η Δρ. Μπελ τονίζει ότι ο ακριβής λόγος για τον οποίο η θεοβρωμίνη μπορεί να προκαλεί νεότερη βιολογική ηλικία δεν είναι σαφής. Η ίδια η θεοβρωμίνη μπορεί να επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ζωής ή μπορεί να ενισχύει τις επιδράσεις άλλων ενώσεων στη μαύρη σοκολάτα που έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία, λέει – για παράδειγμα, οι πολυφαινόλες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στα φυτά και μειώνουν τη φλεγμονή και τον κίνδυνο ασθένειας.

«Αυτές οι άλλες ενώσεις είναι επίσης άφθονες στο κακάο», επισημαίνει ο Bell.

Η Bell προειδοποιεί να μην χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα ως λόγος για να τρώμε πολύ μαύρη σοκολάτα. «Η κατανάλωση περισσότερης μαύρης σοκολάτας δεν είναι αυτόματα ωφέλιμη, καθώς περιέχει επίσης ζάχαρη, λίπος και άλλες ενώσεις», λέει. «Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε αυτή τη συσχέτιση με περισσότερες λεπτομέρειες».

Ο Keatley συμφωνεί. «Τα υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης σχετίζονται με νεότερη βιολογική ηλικία, αλλά τα δεδομένα είναι παρατηρησιακά», λέει. Η υπερβολική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να λειτουργήσει ενάντια στους στόχους υγιεινής διαβίωσης, λέει, γι’ αυτό καταναλώστε την με μέτρο.

Για τα περισσότερα οφέλη κατά της γήρανσης, η Pumper συνιστά να προτιμάτε μαύρη σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο. «Οι σοκολάτες με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κακάο συχνά αραιώνονται με ζάχαρη και πρόσθετα, τα οποία λειτουργούν κατά της υγιούς γήρανσης», εξηγεί.

