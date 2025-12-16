Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (video)

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ωθήσει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων προς τα ηλεκτρικά οχήματα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την ήπειρο ήταν άνισες, με μεγαλύτερη κίνηση να είναι προς τις βόρειες και δυτικές χώρες, ενώ οι χώρες που βρίσκονται νοτιότερα και ανατολικά τείνουν να υστερούν.

Η ΕΕ χαλαρώνει τώρα τους στόχους εκπομπών για το 2035 εν μέσω έντονης αντίδρασης από τον κλάδο, ο οποίος λέει ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει αυξηθεί πιο αργά από το αναμενόμενο και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κάνει τη μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, αναφέρει το Reuters.

Στη Νορβηγία, όπου η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει το χρηματοδοτούμενο από το πετρέλαιο κρατικό επενδυτικό ταμείο της για να επιδοτήσει ηλεκτρικά οχήματα και να επενδύσει σε υποδομές φόρτισης, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν το 94% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Inovev.

Άλλες σκανδιναβικές κυβερνήσεις και έθνη στη βόρεια και δυτική Ευρώπη έχουν επίσης παράσχει επιδοτήσεις και επενδύσει σε υποδομές, ενισχύοντας τις πωλήσεις.

Ωστόσο, η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων στη νότια και ανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο αργή, καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αποδειχθεί ακριβά για πολλούς αγοραστές και οι υποδομές φόρτισης είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε ορισμένες περιοχές. Η Κροατία βρίσκεται μόλις στο 1%, σύμφωνα με στοιχεία της Inovev.

Η απόκλιση σημαίνει ότι σε μεγάλο μέρος της ηπείρου το συνολικό ποσοστό χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους κυμαινόταν σε χαμηλά έως μεσαία μονοψήφια ποσοστά.

Η ΕΕ έχει διαθέσει κεφάλαια για υποδομές φόρτισης και ορισμένες επιδοτήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, σε αγορές όπως η Ισπανία που έχουν ξεκινήσει προγράμματα για την υποστήριξη των αγορών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που προσφέρουν πιο προσιτά μοντέλα έχουν επωφεληθεί περισσότερο από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Η ΕΕ θα διευρύνει τον φόρο άνθρακα στα σύνορα για να κλείσει τα παραθυράκια στα ρυπογόνα αγαθά, σύμφωνα με προσχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επεκτείνει τον συνοριακό φόρο άνθρακα ώστε αυτός να καλύπτει ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ψυγεία και πλυντήρια ρούχων, σύμφωνα με προσχέδια εγγράφων που είδε το Reuters την Τρίτη, σε μια προσπάθεια να κλείσουν κενά που το μπλοκ φοβόταν ότι θα επέτρεπαν σε ξένους κατασκευαστές να αποφύγουν το κόστος για το κλίμα.

Η πρόταση σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, ο οποίος από τον Ιανουάριο θα αρχίσει να χρεώνει τους εισαγωγείς για τις εκπομπές που ενσωματώνονται στον χάλυβα, το τσιμέντο και άλλα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα που εισάγονται στην ΕΕ, αναφέρει το Reuters.

Τα δομικά προϊόντα για γέφυρες, μετασχηματιστές ισχύος και καλώδια, καθώς και γεωργικά μηχανήματα, θα καλύπτονται επίσης από τον φόρο, σύμφωνα με τα προσχέδια.

Η ΕΕ επέλεξε τα νέα προϊόντα με βάση την έκθεσή τους σε «διαρροή άνθρακα» ή τον κίνδυνο μετεγκατάστασης των βιομηχανιών εκτός Ευρώπης για να αποφύγουν τις αυστηρές κλιματικές πολιτικές της περιοχής.

Ο συνοριακός φόρος άνθρακα της ΕΕ στοχεύει στην προστασία των βιομηχανιών της Ευρώπης από φθηνότερες εισαγωγές υψηλών εκπομπών και στην ώθηση των κατασκευαστών παγκοσμίως προς καθαρότερη παραγωγή. Η υφιστάμενη πολιτική έχει προκαλέσει κριτική από εμπορικούς εταίρους, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Αφρική, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τιμωρεί άδικα τις βιομηχανίες των αναδυόμενων οικονομιών.

Ένα δεύτερο προσχέδιο πρότασης της Επιτροπής, το οποίο είδε το Reuters, έδειξε ότι η ΕΕ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το 25% των εσόδων που εισπράττονται από τον συνοριακό φόρο άνθρακα για να αποζημιώσει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές κατά την περίοδο 2028-2029 για το υψηλότερο κόστος που αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα του συνοριακού τέλους άνθρακα στις εισαγωγές.

Η ΕΕ αναμένει ότι ο δασμός άνθρακα στα σύνορα θα αποφέρει έσοδα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Οι βιομηχανίες θα είναι επιλέξιμες για αυτήν την υποστήριξη μόνο εάν επενδύουν στον καθαρισμό του αποτυπώματος άνθρακα της παραγωγής τους, ανέφερε το προσχέδιο.

Η πρόταση ανταποκρίνεται στα αιτήματα των βιομηχανιών να αποζημιώσει η ΕΕ τους Ευρωπαίους εξαγωγείς για να τους βοηθήσει να ανταγωνιστούν σε ξένες αγορές όπου οι ανταγωνιστές δεν πληρώνουν το κόστος διοξειδίου του άνθρακα.

