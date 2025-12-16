search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

16.12.2025 10:24

To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA (photos)

16.12.2025 10:24
smart_hashtag2_testing_6

Η smart επιταχύνει την επιστροφή του εμβληματικού της αυτοκινήτου πόλης, καθώς το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών πραγματικών συνθηκών πάνω στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture.

Το νέο smart #2 θα διατηρήσει βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo, όπως τη διάταξη δύο θυρών και δύο θέσεων, την πισωκίνηση και τη χαρακτηριστική θέση των τροχών στις άκρες του αμαξώματος. Το εσωτερικό και το εξωτερικό έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes, προσδίδοντας στο μοντέλο μια σύγχρονη, ξεκάθαρα διαφοροποιημένη ταυτότητα.

Σε δοκιμαστικό κέντρο στην Κίνα, οι μηχανικοί εστιάζουν στη ρύθμιση της ανάρτησης και του χειρισμού για μέγιστη ευελιξία στην πόλη, στον έλεγχο της δομικής ακαμψίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος πέδησης. Ταυτόχρονα, σε άλλες τοποθεσίες δοκιμών, πραγματοποιούνται έλεγχοι παθητικής ασφάλειας, αντοχής της ανάρτησης, απόδοσης της μπαταρίας, λειτουργίας των συστημάτων λογισμικού και αποδοτικότητας του κλιματισμού σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλες αυτές οι διαδικασίες αποτελούν κρίσιμα βήματα προετοιμασίας για την επόμενη φάση εξέλιξης του μοντέλου και, τελικά, για τη μετάβασή του στην παραγωγή.

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026.

misantropos-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει μισό αιώνα ζωής με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

