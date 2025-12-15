Η εταιρεία κοινής χρήσης αυτοκινήτων ZipCar τερματίζει τις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων ZipCar δήλωσε ότι θα κλείσει τις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του έτους.

Η Renault τερματίζει την κοινή χρήση αυτοκινήτων και μειώνει τα σχέδια ανάπτυξης του δικτύου φόρτισης των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων ZipCar με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία ανήκει στον γίγαντα ενοικίασης αυτοκινήτων Avis Budget, ενημέρωσε τους πελάτες της ότι θα αναστείλει προσωρινά τις νέες κρατήσεις μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αναφέρει το BBC.

Ένας εκπρόσωπος της Avis Budget επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία σχεδίαζε να κλείσει την ZipCar UK, αλλά δήλωσε ότι «όλες οι άλλες αγορές παραμένουν ανεπηρέαστες».

Τα μέλη της ZipCar θα εξακολουθήσουν να μπορούν να χρησιμοποιούν τον στόλο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ανέφερε.

Η εταιρεία έχει περίπου 650.000 μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο που νοικιάζουν αυτοκίνητα με την ώρα ή την ημέρα από μια εφαρμογή και παραλαμβάνουν τα οχήματα από χώρους στάθμευσης, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο φορέα κοινής χρήσης αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας εκπρόσωπος της Avis Budget δήλωσε ότι η απόφαση για διακοπή των δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2026 ήταν μέρος ενός σχεδίου «για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη βελτίωση των αποδόσεων και την τοποθέτηση της εταιρείας σε μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη».

Η ZipCar έκλεισε τις δραστηριότητές της στην Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ και το Μπρίστολ πέρυσι για να επικεντρωθεί στην κεντρική αγορά του Λονδίνου, όπου έχει περισσότερα από 550.000 μέλη.

Στους πιο πρόσφατους εταιρικούς λογαριασμούς της για το 2024, η ZipCar απέδωσε την «κρίση του κόστους ζωής», η οποία επηρέαζε τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πτώση των εσόδων στα 47 εκατομμύρια λίρες από 53 εκατομμύρια λίρες το προηγούμενο έτος, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους είχαν διευρυνθεί στα 11,6 εκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με τους ίδιους λογαριασμούς, οι συνδρομές της ZipCar καλύπτουν το κόστος ανεφοδιασμού με καύσιμα ή φόρτισης του οχήματος και, καθώς το κόστος ενέργειας συνέχισε να αυξάνεται πέρσι, αυτό έχει προσθέσει οικονομικές πιέσεις στην εταιρεία.

Η εταιρεία θα είναι επίσης υπεύθυνη για το εισερχόμενο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Λονδίνο, το οποίο επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει και τα ηλεκτρικά οχήματα από τις 26 Δεκεμβρίου 2025.

Η Renault τερματίζει την κοινή χρήση αυτοκινήτων και μειώνει τα σχέδια φόρτισης, αναφέρει το Reuters.

Η Renault έχει σχεδιάσει να διακόψει τις δραστηριότητες κοινής χρήσης αυτοκινήτων και να μειώσει δραστικά την ανάπτυξη συστημάτων ταχείας φόρτισης στο πλαίσιο του τμήματος Mobilize, μετά από μια στρατηγική αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, περίπου 80 θέσεις εργασίας από το εργατικό δυναμικό της Mobilize, που ανέρχεται σε περίπου 450 άτομα, θα περικοπούν μέσω εθελοντικών αποχωρήσεων και εσωτερικής ανακατανομής προσωπικού.

Η απόφαση περιλαμβάνει το κλείσιμο των υπηρεσιών κοινής χρήσης αυτοκινήτων Zity στο Μιλάνο και τη Μαδρίτη, καθώς και τη διακοπή του ηλεκτρικού τετρακύκλου Duo. Η Renault έχει επίσης μειώσει σημαντικά τις φιλοδοξίες της για την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τα σχέδια για την εγκατάσταση 650 σταθμών ταχείας φόρτισης σε όλη την Ευρώπη έως το 2028 έχουν περιοριστεί σε περίπου 100 τοποθεσίες στη Γαλλία και σε περισσότερες από 100 στην Ιταλία έως τα τέλη του 2026, ενώ τα έργα στο Βέλγιο και την Ισπανία έχουν ακυρωθεί εντελώς.

Παρά τις περικοπές, η Renault δήλωσε ότι η υπηρεσία Charge Pass θα συνεχιστεί. Η πλατφόρμα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δημόσια σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη, εξυπηρετεί σήμερα σχεδόν 90.000 χρήστες.

Η Mobilize ξεκίνησε το 2021 υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Λούκα ντε Μέο για να επεκτείνει τις δραστηριότητες της Renault πέρα από τις παραδοσιακές πωλήσεις οχημάτων σε τομείς όπως η κοινόχρηστη κινητικότητα, οι υποδομές φόρτισης και τα εξειδικευμένα ηλεκτρικά οχήματα.

Αφού ανέλαβε την ηγεσία τον Ιούλιο, ο Φρανσουά Προβόστ κατέληξε στο συμπέρασμα, μετά από εσωτερική αξιολόγηση, ότι οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τις προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίων της Renault, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Renault πρόσθεσε ότι η μάρκα Mobilize θα συνεχίσει να λειτουργεί για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

