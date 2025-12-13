search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 19:22
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 17:02

C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

13.12.2025 17:02
toyota_usv_main

Το νέο C-HR+ έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα, πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες παραδόσεις στους πελάτες.

Το εντυπωσιακό είναι πως, σύμφωνα με πραγματικές μετρήσεις, το νέο C-HR+ μπορεί να καταναλώσει ενέργεια που αντιστοιχεί σε μόλις 2,7 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, καθιστώντας το ένα από τα πιο οικονομικά SUV της κατηγορίας του.

Πρόκειται για την ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς coupe-SUV της Toyota. Η ονομασία «+» δηλώνει τη BEV ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που φέρνει η νέα πλατφόρμα. Το αμάξωμα κρατά τις κοφτές coupe γραμμές του C-HR, ενώ το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί «σαν να έχει έρθει από μεγαλύτερη κατηγορία». Άνετη καμπίνα, μεγάλο πορτμπαγκάζ, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV, μαζί με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, στοχεύει σε σταθερή και άμεση οδηγική αίσθηση στην καθημερινή χρήση.

Κομψό, σύγχρονο και 100% Toyota

Το νέο C-HR+ ξεχωρίζει ήδη από μακριά. Οι αιχμηρές γραμμές, τα φουσκωμένα φτερά και η coupe-εμπνευσμένη οροφή το κάνουν να μοιάζει περισσότερο με concept car παρά με καθημερινό SUV. Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Toyota, με λεπτά φώτα LED και δυναμικά φρύδια που ενώνονται στο κέντρο.

Στο πίσω μέρος, η φωτεινή γραμμή «C-HR» ανάβει ολόκληρη όταν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο, προσφέροντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φώτα της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, η ποιότητα έχει ανέβει θεαματικά.

Μαλακά υλικά, εξαιρετική εργονομία και μια μεγάλη οθόνη 12,3’’ για το infotainment με πλήρη συνδεσιμότητα.

Το σύστημα Smart Connect της Toyota υποστηρίζει ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το ψηφιακό ταμπλό είναι παραμετροποιήσιμο. Παράλληλα, τα συστήματα ασφαλείας Toyota Safety Sense είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Δύο μπαταρίες – δύο χαρακτήρες

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο ενεργειακές διατάξεις:

57,7 kWh / 167 ίπποι FWD (0-100 km/h σε 7,8ʺ – 455 km WLTP)
77 kWh / 224 ίπποι FWD (0-100 km/h σε 7,4ʺ – >600 km WLTP)
77 kWh / 343 ίπποι AWD (0-100 km/h σε 5,2ʺ – 475 km WLTP)

Η τετρακίνητη έκδοση είναι και η ισχυρότερη ηλεκτρική Toyota που έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη, με δύο ηλεκτροκινητήρες και ροπή άμεσης απόκρισης. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV προσφέρει χαμηλό κέντρο βάρους και κορυφαία αίσθηση σταθερότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Μπεν Σουλαγέμ: Ξανά στο …τιμόνι της FIA – Η «ψευδάισθηση δημοκρατίας» και η μήνυση για αντιδημοκρατική διαδικασία

Το νέο DS N°4 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου»

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: «Δούρειος Ίππος» υπέρ της Ρωσίας το σχέδιο Τραμπ για το Ντονμπάς, λένε οι Ευρωπαίοι

europaiki enos 997- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ‘ αόριστον «πάγωμα» ρωσικών assets, λίγες μέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής

exetastiki_opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αποδομηθεί το κατηγορητήριο» δηλώνουν συνήγοροι υπεράσπισης συλληφθέντων

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Επίθεση με γροθιές σε γιατρό στο νοσοκομείο για μια… παρεξήγηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 19:16
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου»

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: «Δούρειος Ίππος» υπέρ της Ρωσίας το σχέδιο Τραμπ για το Ντονμπάς, λένε οι Ευρωπαίοι

europaiki enos 997- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ‘ αόριστον «πάγωμα» ρωσικών assets, λίγες μέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής

1 / 3