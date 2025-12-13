C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

Το νέο C-HR+ έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα, πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες παραδόσεις στους πελάτες.

Το εντυπωσιακό είναι πως, σύμφωνα με πραγματικές μετρήσεις, το νέο C-HR+ μπορεί να καταναλώσει ενέργεια που αντιστοιχεί σε μόλις 2,7 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, καθιστώντας το ένα από τα πιο οικονομικά SUV της κατηγορίας του.

Πρόκειται για την ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς coupe-SUV της Toyota. Η ονομασία «+» δηλώνει τη BEV ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που φέρνει η νέα πλατφόρμα. Το αμάξωμα κρατά τις κοφτές coupe γραμμές του C-HR, ενώ το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί «σαν να έχει έρθει από μεγαλύτερη κατηγορία». Άνετη καμπίνα, μεγάλο πορτμπαγκάζ, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV, μαζί με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, στοχεύει σε σταθερή και άμεση οδηγική αίσθηση στην καθημερινή χρήση.

Κομψό, σύγχρονο και 100% Toyota

Το νέο C-HR+ ξεχωρίζει ήδη από μακριά. Οι αιχμηρές γραμμές, τα φουσκωμένα φτερά και η coupe-εμπνευσμένη οροφή το κάνουν να μοιάζει περισσότερο με concept car παρά με καθημερινό SUV. Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Toyota, με λεπτά φώτα LED και δυναμικά φρύδια που ενώνονται στο κέντρο.

Στο πίσω μέρος, η φωτεινή γραμμή «C-HR» ανάβει ολόκληρη όταν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο, προσφέροντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φώτα της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, η ποιότητα έχει ανέβει θεαματικά.

Μαλακά υλικά, εξαιρετική εργονομία και μια μεγάλη οθόνη 12,3’’ για το infotainment με πλήρη συνδεσιμότητα.

Το σύστημα Smart Connect της Toyota υποστηρίζει ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το ψηφιακό ταμπλό είναι παραμετροποιήσιμο. Παράλληλα, τα συστήματα ασφαλείας Toyota Safety Sense είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Δύο μπαταρίες – δύο χαρακτήρες

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο ενεργειακές διατάξεις:

57,7 kWh / 167 ίπποι FWD (0-100 km/h σε 7,8ʺ – 455 km WLTP)

77 kWh / 224 ίπποι FWD (0-100 km/h σε 7,4ʺ – >600 km WLTP)

77 kWh / 343 ίπποι AWD (0-100 km/h σε 5,2ʺ – 475 km WLTP)

Η τετρακίνητη έκδοση είναι και η ισχυρότερη ηλεκτρική Toyota που έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη, με δύο ηλεκτροκινητήρες και ροπή άμεσης απόκρισης. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV προσφέρει χαμηλό κέντρο βάρους και κορυφαία αίσθηση σταθερότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Μπεν Σουλαγέμ: Ξανά στο …τιμόνι της FIA – Η «ψευδάισθηση δημοκρατίας» και η μήνυση για αντιδημοκρατική διαδικασία

Το νέο DS N°4 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο