Το νέο DS N°4 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Το DS N°4, ένα γνήσιο απόσταγμα του «savoir-faire» της DS Automobiles που ενσαρκώνει την πρωτοπορία και τη φινέτσα, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.

Διαθέτει την ευρύτερη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων στην κατηγορία των premium hatchback, το μόνο πλήρως ηλεκτρικό, προσφέροντας πρωτοφανή ελευθερία επιλογής μέσω τριών συμπληρωματικών κινητήρων: 100% ηλεκτρική έκδοση E-TENSE με 213 ίππους και αυτονομία 450 km, PLUG-IN HYBRID 225 ίππων με ηλεκτρική αυτονομία αυξημένη κατά 30%, και αυτοφορτιζόμενο HYBRID με 145 ίππους.

Αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία με επανασχεδιασμένη εργονομία που είναι πιο απρόσκοπτη και καθηλωτική, ενώ διαθέτει επίσης μια νέα σειρά συνδεδεμένων υπηρεσιών για απόλυτη ηρεμία.

Το DS N°4, η νέα δημιουργία της DS Automobiles έχει σχεδιαστεί για πελάτες που αναζητούν στυλ, κομψότητα, κορυφαία ποιότητα και οδηγική απόλαυση. Επαναπροσδιορίζοντας τα πρότυπα των premium compact hatchback με μια μοναδική ισορροπία σαγηνευτικής σχεδίασης, οδικής συμπεριφοράς, εξαιρετικής άνεσης και προηγμένης τεχνολογίας, το DS N°4 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία.

Με μήκος 4,40 μ, πλάτος 1,87 μ και ύψος 1,47 μ, και «τοποθετημένο» σε μεγάλους τροχούς διαμέτρου 72 εκ. με απόσταση από το έδαφος 19 εκ, το N°4 δεν είναι ένα τυπικό hatchback. Έχει σχεδιαστεί ως ένα crossover που επιβάλλεται με φυσικό τρόπο και ενισχύει την οπτική του παρουσία, προσφέροντας τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και φινέτσας. Η νέα φωτεινή υπογραφή του είναι χαρακτηριστική, άμεσα εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-TENSE PERFORMANCE και την τελευταία δημιουργία της μάρκας, το N°8. Η δέσμη φωτός εκτείνεται από τα άκρα του προφυλακτήρα για να συγκλίνει τμηματικά προς το φωτιζόμενο λογότυπο DS στο κέντρο, δίνοντας στο N°4 μια μοναδική παρουσία και μια σαγηνευτική εμφάνιση ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό υποστηρίζει την avant-garde οπτική του ταυτότητα και την υψηλής αισθητικής εμφάνισή του.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Για πρώτη φορά, το DS N°4 διαθέτει ένα 100% ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης «E-TENSE», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία. Το N°4 E-TENSE συνδυάζει αυτονομία 450 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και υψηλές επιδόσεις με ισχύ 213 ίππων και ροπή 343 Nm. Εξελιγμένη με εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, αυτή η έκδοση βασίζεται σε πρωτοποριακή τεχνολογία που προέρχεται από την τεχνογνωσία της DS Automobiles που αποκτήθηκε στη Formula E, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού, για να προσφέρει μια ασυμβίβαστη εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Το DS N°4 E-TENSE διαθέτει μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 58,3 kWh τύπου NMC, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας παράλληλα τη βέλτιστη συμπαγή διάσταση. Έχει ικανότητα φόρτισης 100 km σε μόλις 11 λεπτά ή 20 έως 80% σε 31 λεπτά σε σημείο ταχείας φόρτισης και προσφέρει 3 επίπεδα αναγεννητικής πέδησης με επιβράδυνση από -0,6 m/s² έως -2 m/s².

Το DS N°4 PLUG-IN-HYBRID είναι διαθέσιμο με ένα επίσης νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης που παρέχει 225 ίππους, 360 Nm ροπής και αυξημένη αυτονομία 81 km σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, αύξηση 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 14,6 kWh. Διαθέτει επίσης ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων eDCT7, σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου και τις επιδόσεις, με 0 – 100 km/h σε 7,4 δευτερόλεπτα, 0,3 δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά στο DS 4.

Το DS N°4 HYBRID είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία. Αποδίδοντας συνδυαστικά ισχύ 145 ίππων, συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ενσωματωμένο απευθείας στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε αστική χρήση, το N°4 HYBRID μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και το 50% του συνολικού χρόνου, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και το στυλ οδήγησης. Αυτοφορτιζόμενο, ανακτά ενέργεια από την επιβράδυνση και το φρενάρισμα για να τροφοδοτήσει την μπαταρία του. Το έξυπνο υβριδικό σύστημα δεν επηρεάζει το χώρο αποσκευών, παραμένοντας από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία.

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σχεδιασμένο στην αρθρωτή πλατφόρμα EMP2, το N°4 ξεχωρίζει για τον άψογη οδική συμπεριφορά και την μοναδική άνεση. Τα συστήματα της ανάρτησης και της διεύθυνσης συμβάλλουν σε μια κορυφαία οδηγική εμπειρία. Το πλαίσιο έχει εξελιχθεί με ιδιαίτερη προσοχή για να παρέχει μοναδική αίσθηση στον χειρισμό. Η τεχνογνωσία των μηχανικών της μάρκας κατέστησε δυνατή την επίτευξη εξαιρετικής αναλογίας μεταξύ δυναμισμού και άνεσης. Η νέα 100% ηλεκτρική έκδοση E-TENSE, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα, προσφέρει μεγάλη ευελιξία και απολαυστικό κράτημα στο δρόμο. Κάθε διαδρομή γίνεται έτσι μια εμπειρία όπου ο δυναμισμός και η άνεση βρίσκονται σε πλήρη αρμονία..

Το DS N°4 διαθέτει το εξελιγμένο σύστημα DS DRIVE ASSIST 2.0, μια εμπειρία ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 με δυνατότητα αλλαγής λωρίδας, ημιαυτόματης προσπέρασης και σύστασης ταχύτητας σύμφωνα με τις οδικές σημάνσεις. Το DS DRIVE ASSIST 2.0 διαθέτει αισθητήρες που καταγράφουν όλα όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο για να εξασφαλίσουν μια απρόσκοπτη και ήρεμη οδήγηση.

Το DS N°4 προσφέρει επίσης το DS DRIVER ATTENTION MONITORING, ένα νέο σύστημα υποβοήθησης που αναλύει συνεχώς το επίπεδο συγκέντρωσης και κόπωσης του οδηγού μέσω μιας υπέρυθρης κάμερας που είναι εγκατεστημένη στην αριστερή κολόνα του παρμπρίζ, καθώς και τα φωτιστικά σώματα με προβολείς DS MATRIX LED VISION, που επιτρέπουν συνεχή χρήση μεγάλης σκάλας χωρίς να θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς, έχουν εμβέλεια 300 μέτρων και συμβάλλουν επίσης σε αυτή τη δυναμική ηρεμία.

Το DS N°4 ενσωματώνει την DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY 21 ιντσών, μια τεχνολογία προβολής που βελτιστοποιεί την οδηγική εμπειρία προβάλλοντας όλες τις βασικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Χάρη σε ένα προηγμένο οπτικό εφέ, τα δεδομένα εμφανίζονται σαν να αιωρούνται τέσσερα μέτρα μπροστά από το παρμπρίζ, σε διαγώνιο 21 ιντσών.

Αυτή η καθηλωτική οθόνη, η οποία συμπληρώνει το νέο μεγαλύτερο πίνακα οργάνων 10,25″ με πλήρως επανασχεδιασμένη εργονομία, αποτελεί μέρος του ψηφιακού οικοσυστήματος DS IRIS SYSTEM. Μια πραγματικά έξυπνη διεπαφή, που περιλαμβάνει επίσης το σύστημα infotainment που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT και υιοθετεί την οικεία και διαισθητική εργονομία ενός smartphone. Η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών λειτουργεί με εξατομικευμένα widgets, προσφέροντας γρήγορη και προσαρμόσιμη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.

Με αυτόν τον εξοπλισμό, το DS N°4 μεταφέρει τους επιβάτες του σε μια νέα διάσταση άνεσης, τεχνολογίας και προηγμένων δυνατοτήτων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το DS N°4 διατίθεται σε δύο κύρια επίπεδα εξοπλισμού: PALLAS και ÉTOILE. Διατίθενται επίσης και δύο επιλογές εσωτερικού για το ÉTOILE, Alcantara® και δέρμα Nappa.

Η έκδοση PALLAS παρέχει έναν εκλεπτυσμένο εσωτερικό διάκοσμο με καθίσματα από αφρό υψηλής πυκνότητας (Diamond Tungsten) σε συνδυασμό ύφασμα / συνθετικό δέρμα TEP, διακοσμημένα με κομψές ραφές. Το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών διαθέτουν επένδυση σε μαύρο βασάλτη με εφέ κλίμακας, καθώς και ένθετα Belem Bronze, προσδίδοντας μια συνολικά εκλεπτυσμένη εικόνα.

Το πλούσιο επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού περιλαμβάνει τον νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων υψηλής ευκρίνειας 10,25 ιντσών με νέα γραφικά, διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού, προβολείς LED και πίσω φώτα Full LED, Αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας φωτισμού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, πακέτο ασφαλείας με Adaptive Cruise Control Stop & Go και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί με κάμερα και ραντάρ, εμπρός και πίσω υποβοήθηση στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας, ηχομονωτικά κρύσταλλα στα εμπρός πλαϊνά παράθυρα, ασύρματο CarPlay και Android Auto, καθώς και εσωτερικός φορτιστής 11 kW με καλώδιο Mode 3 και αντλία θερμότητας (στο E-TENSE).

Προσφέρονται επίσης δύο πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού:

Comfort (εκτός από το E-TENSE): ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηχομονωτικά πίσω πλαϊνά κρύσταλλα, φιμέ πίσω παράθυρα

Tech: hands-free είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, DS IRIS SYSTEM και ασύρματος φορτιστής smartphone.

ÉTOILE : Δυναμικό και εκλεπτυσμένο

Ως στάνταρ, η έκδοση ÉTOILE περιλαμβάνει (επιπλέον της έκδοσης PALLAS) το σύστημα DS IRIS SYSTEM, προβολείς DS MATRIX LED VISION και πίσω φώτα Full LED με δυναμικά φλας, το Rear Traffic Detection Pack (σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου + υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας), ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα, ηχομονωτικά πίσω πλαϊνά κρύσταλλα, κατώφλι θυρών και πεντάλ αλουμινίου και επαγωγική φόρτιση smartphone.

Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού για την έκδοση ÉTOILE, μεταξύ των οποίων:

Absolute Comfort: θερμαινόμενα και με μασάζ εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρική 5 η πίσω πόρτα με πρόσβαση hands-free, ηλεκτρική ηλιοροφή, ηχοσύστημα FOCAL Electra® (εκτός από το HYBRID) και DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY.

πίσω πόρτα με πρόσβαση hands-free, ηλεκτρική ηλιοροφή, ηχοσύστημα FOCAL Electra® (εκτός από το HYBRID) και DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY. Absolute Tech: DS DRIVE ASSIST 2.0, σύστημα περιμετρικής επιτήρησης με κάμερες 360°, ηλεκτροχρωμικοί εξωτερικοί καθρέφτες, συναγερμός και DS DRIVER ATTENTION MONITORING.

Η έκδοση ÉTOILE+ με δέρμα Nappa προσθέτει στάνταρ το δερμάτινο εσωτερικό διάκοσμο Criollo Brown Nappa με ειδική επεξεργασία Watchstrap στα καθίσματα, και συνοδεύεται από το πακέτο ηλεκτρικών καθισμάτων με θερμαινόμενο τιμόνι, και την DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY.

DS N°4 JULES VERNE

Η “limited” συλλογή JULES VERNE διατίθεται με όλα τα κινητήρια σύνολα και περιλαμβάνει στάνταρ: hands-free είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω με κάμερα οπισθοπορείας, DS IRIS SYSTEM με ενσωματωμένο ChatGPT, αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας, ενεργή προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop&Go, πακέτο υπηρεσιών CONNECT PLUS, ηλεκτρικά καθίσματα και επαγωγική φόρτιση smartphone.

Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Ο γύρος του κόσμου σε ογδόντα ημέρες», το DS N°4 JULES VERNE διαθέτει ένα αποκλειστικό σήμα στο καπό, που απεικονίζει ένα καντράν πυξίδας με την υπογραφή του διάσημου συγγραφέα Ιούλιου Βερν. Η κομψή σχεδίαση του DS N°4 JULES VERNE ενισχύεται από ειδικές λεπτομέρειες όπως οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με κεντρικό καπάκι σε χρυσό χρώμα, η επένδυση στο κατώφλι θυρών από σατινέ χρώμιο που διαθέτει επίσης την υπογραφή του μυθιστοριογράφου και το σύμβολο της πυξίδας. Το εσωτερικό του DS N°4 JULES VERNE, υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία ευεξίας, διακοσμημένο με Alcantara® σε αποχρώσεις Eternal Blue και Pearl. Το ταμπλό χαραγμένο με λέιζερ αποκαλύπτει το μοτίβο πυξίδας, θυμίζοντας τα όργανα πλοήγησης που χρησιμοποιούσαν οι εξερευνητές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ EXCLUSIVITY

H «συμβατικότητα» ήταν και παραμένει άγνωστος όρος στο λεξικό της DS. Και το νέο Νο4 μαγνητίζει τα βλέμματα με μία μοναδική παρουσία, κόντρα στο βιομηχανοποιημένα μαζικό. Συνθέτει ραφιναρισμένα το τεχνολογικό του υπόβαθρο με τις εξειδικευμένες τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί στο εσωτερικό του. Έχει μοναδικές στην κατηγορία του διαστάσεις συνθέτοντας μια εμφάνιση με αθλητικό στιλ που ακροβατεί ανάμεσα σε κομψό hatch και δυναμικό crossover. Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος (19 εκ.), οι μεγάλης διαμέτρου τροχοί και οι δυναμικές ακμές ενισχύουν το avant-garde πνεύμα της DS.

Με τέσσερεις εκδόσεις εξοπλισμού χαρισματικές και τεχνολογικά κορυφαίες, καθώς και με εξηλεκτρισμένες προτάσεις σε εκδόσεις Plug-In Hybrid 225hp και αμιγώς ηλεκτρικές E-TENSE 213hp με τιμή προ φόρων <40k € και σημαντικά οφέλη για τους εταιρικούς χρήστες, το νέο DS No4 απευθύνεται σε όσους αναζητούν την απόλαυση ενός αυτοκινήτου που μεταδίδει το ξεχωριστό της σχεδίασης και κατασκευής του.

Για τους πρώτους πελάτες που θα εισέλθουν στον εκλεπτυσμένο κόσμο της DS αναζητώντας την avant-garde εμπειρία, η ελληνική αντιπροσωπεία της DS Automobiles, μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, προσφέρει ένα αποκλειστικό Πακέτο Καλωσορίσματος με όφελος δωρεάν εξοπλισμού αξίας 2.500€.

Ακολουθούν οι λιανικές τιμές διάθεσης του νέου DS No4 (χωρίς κρατική επιδότηση):

DS N°4 HYBRID PALLAS από 33.900€

DS N°4 HYBRID JULES VERNE από 36.900€

DS N°4 HYBRID ÉTOILE από 37.900€

DS N°4 HYBRID ÉTOILE+ από 40.500€

DS N°4 PLUG-IN HYBRID PALLAS από 47.500€

DS N°4 PLUG-IN HYBRID JULES VERNE από 50.500€

DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE από 51.500€

DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE+ από 54.100€

DS N°4 E-TENSE PALLAS από 46.000€

DS N°4 E-TENSE JULES VERNE από 48.500€

DS N°4 E-TENSE ÉTOILE από 49.500€

