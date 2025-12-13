Μπεν Σουλαγέμ: Ξανά στο …τιμόνι της FIA – Η «ψευδάισθηση δημοκρατίας» και η μήνυση για αντιδημοκρατική διαδικασία

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ επανεξελέγη στην προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Ο 64χρονος δεν είχε αντίπαλο στις αρχαιρεσίες, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Τασκένδη, ενόψει του γκαλά όπου θα απονεμηθούν τα τρόπαια στους πρωταθλητές, κι έτσι ο παράγοντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα διανύσει μια δεύτερη τετραετή θητεία στον προεδρικό θώκο.



Αρχικά είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κατάθεση υποψηφιότητας εναντίον του Μπεν Σουλαγέμ, κυρίως από τον άλλοτε αγωνοδίκη της FIA, Τιμ Μάγερ, την οδηγό αγώνων, Λάουρα Βίλαρς, και τη Βιρζινί Φιλιπό, μοντέλο και influencer. Κανείς, ωστόσο, δεν έφτασε μέχρι την… υλοποίηση της κατάθεσης υποψηφιότητας, εξαιτίας του κανονισμού που απαιτούσε από κάθε υποψήφιο να προτείνει μια ομάδα από επτά αντιπροέδρους αθλητισμού από τις έξι παγκόσμιες περιφέρειες της FIA (σ.σ. δύο από την Ευρώπη και έναν από Μέση Ανατολή, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και Ασία), οι οποίοι θα μπορούσαν να εκλεγούν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC).



Όμως, η λίστα με τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να εκλεγούν στο WMSC και η οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, περιλάμβανε μόνο έναν υποψήφιο από τη Νότια Αμερική. Ο λόγος για τη Βραζιλιάνα Φαμπιάνα Έκλστοουν, σύζυγο του πρώην εμπορικού διευθυντή της Formula 1, Μπέρνι, η οποία ήταν ήδη μέλος στο τιμ του Μπεν Σουλαγέμ, καθώς είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος της FIA, όταν ο παράγοντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέλαβε την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας το 2021.

Η 49χρονη «κατέβηκε» εκ νέου με τον Μπεν Σουλαγέμ στις εφετινές αρχαιρεσίες, με αποτέλεσμα κανείς άλλος υποψήφιος για την προεδρία να μην είναι σε θέση να προτείνει αντιπρόεδρο από τη Νότια Αμερική, όπερ σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν μπορούσε να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα από τον (απερχόμενο) πρόεδρο.

«Ψευδαίσθηση δημοκρατίας»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάγερ επέκρινε τη διαδικασία εκλογής ως «ψευδαίσθηση δημοκρατίας», υπονοώντας ότι ορισμένοι παράγοντες από τη Νότια Αμερική που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων αντιπροέδρων ενδέχεται να «πείστηκαν, να δέχθηκαν πιέσεις ή να τους υποσχέθηκαν κάτι για να μη θέσουν υποψηφιότητα».



Στο μεταξύ, η Βίλαρς κατέθεσε μήνυση εναντίον της FIA για αντιδημοκρατική διαδικασία. Δικαστήριο του Παρισιού απεφάνθη στις 3 Δεκεμβρίου ότι μια πλήρης δίκη θα ήταν απαραίτητη και αυτή θα λάβει χώρα στις 16 Φεβρουαρίου.



«Οι εκλογές διενεργήθηκαν σύμφωνα με το καταστατικό της FIA μέσω μιας ισχυρής και διαφανούς διαδικασίας ψηφοφορίας, που αντανακλά τα δημοκρατικά θεμέλια της ομοσπονδίας και τη συλλογική φωνή των παγκόσμιων μελών της» αναφέρει το δελτίο τύπου της FIA που γνωστοποιεί την επανεκλογή του Μπεν Σουλαγέμ.



Από την πλευρά του, ο 64χρονος δήλωσε μετά την επανεκλογή του: «Ευχαριστώ όλα τα μέλη της FIA που ψήφισαν σε αξιοσημείωτους αριθμούς και που με εμπιστευτήκατε για άλλη μια φορά. Έχουμε ξεπεράσει πολλά εμπόδια, αλλά εδώ σήμερα, μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι πρόεδρος της FIA και δεσμεύομαι να συνεχίσω να προσφέρω για τη FIA, για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, για την κινητικότητα και για τις λέσχες-μέλη μας σε κάθε περιοχή του κόσμου».

