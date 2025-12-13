search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:36
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 16:53

Μπεν Σουλαγέμ: Ξανά στο …τιμόνι της FIA – Η «ψευδάισθηση δημοκρατίας» και η μήνυση για αντιδημοκρατική διαδικασία

13.12.2025 16:53
Mohammed Ben Sulayem

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ επανεξελέγη στην προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Ο 64χρονος δεν είχε αντίπαλο στις αρχαιρεσίες, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Τασκένδη, ενόψει του γκαλά όπου θα απονεμηθούν τα τρόπαια στους πρωταθλητές, κι έτσι ο παράγοντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα διανύσει μια δεύτερη τετραετή θητεία στον προεδρικό θώκο.
 
Αρχικά είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κατάθεση υποψηφιότητας εναντίον του Μπεν Σουλαγέμ, κυρίως από τον άλλοτε αγωνοδίκη της FIA, Τιμ Μάγερ, την οδηγό αγώνων, Λάουρα Βίλαρς, και τη Βιρζινί Φιλιπό, μοντέλο και influencer. Κανείς, ωστόσο, δεν έφτασε μέχρι την… υλοποίηση της κατάθεσης υποψηφιότητας, εξαιτίας του κανονισμού που απαιτούσε από κάθε υποψήφιο να προτείνει μια ομάδα από επτά αντιπροέδρους αθλητισμού από τις έξι παγκόσμιες περιφέρειες της FIA (σ.σ. δύο από την Ευρώπη και έναν από Μέση Ανατολή, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και Ασία), οι οποίοι θα μπορούσαν να εκλεγούν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC).
 
Όμως, η λίστα με τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να εκλεγούν στο WMSC και η οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, περιλάμβανε μόνο έναν υποψήφιο από τη Νότια Αμερική. Ο λόγος για τη Βραζιλιάνα Φαμπιάνα Έκλστοουν, σύζυγο του πρώην εμπορικού διευθυντή της Formula 1, Μπέρνι, η οποία ήταν ήδη μέλος στο τιμ του Μπεν Σουλαγέμ, καθώς είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος της FIA, όταν ο παράγοντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέλαβε την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας το 2021.

Η 49χρονη «κατέβηκε» εκ νέου με τον Μπεν Σουλαγέμ στις εφετινές αρχαιρεσίες, με αποτέλεσμα κανείς άλλος υποψήφιος για την προεδρία να μην είναι σε θέση να προτείνει αντιπρόεδρο από τη Νότια Αμερική, όπερ σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν μπορούσε να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα από τον (απερχόμενο) πρόεδρο.

«Ψευδαίσθηση δημοκρατίας»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάγερ επέκρινε τη διαδικασία εκλογής ως «ψευδαίσθηση δημοκρατίας», υπονοώντας ότι ορισμένοι παράγοντες από τη Νότια Αμερική που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων αντιπροέδρων ενδέχεται να «πείστηκαν, να δέχθηκαν πιέσεις ή να τους υποσχέθηκαν κάτι για να μη θέσουν υποψηφιότητα».
 
Στο μεταξύ, η Βίλαρς κατέθεσε μήνυση εναντίον της FIA για αντιδημοκρατική διαδικασία. Δικαστήριο του Παρισιού απεφάνθη στις 3 Δεκεμβρίου ότι μια πλήρης δίκη θα ήταν απαραίτητη και αυτή θα λάβει χώρα στις 16 Φεβρουαρίου.
 
«Οι εκλογές διενεργήθηκαν σύμφωνα με το καταστατικό της FIA μέσω μιας ισχυρής και διαφανούς διαδικασίας ψηφοφορίας, που αντανακλά τα δημοκρατικά θεμέλια της ομοσπονδίας και τη συλλογική φωνή των παγκόσμιων μελών της» αναφέρει το δελτίο τύπου της FIA που γνωστοποιεί την επανεκλογή του Μπεν Σουλαγέμ.
 
Από την πλευρά του, ο 64χρονος δήλωσε μετά την επανεκλογή του: «Ευχαριστώ όλα τα μέλη της FIA που ψήφισαν σε αξιοσημείωτους αριθμούς και που με εμπιστευτήκατε για άλλη μια φορά. Έχουμε ξεπεράσει πολλά εμπόδια, αλλά εδώ σήμερα, μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι πρόεδρος της FIA και δεσμεύομαι να συνεχίσω να προσφέρω για τη FIA, για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, για την κινητικότητα και για τις λέσχες-μέλη μας σε κάθε περιοχή του κόσμου».

Διαβάστε επίσης:

Το νέο DS N°4 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

texas-21
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

toyota_usv_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:36
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

1 / 3