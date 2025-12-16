search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

16.12.2025 10:48

Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκαλύπτει το επίσημο όνομα της ομάδας (photo/video)

16.12.2025 10:48
Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκάλυψε την επίσημη ονομασία και το λογότυπό της, ενώ ανακοίνωσε ότι η παρουσίασή της σε παγκόσμιο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Το γεγονός αυτό συνιστά σημαντικό βήμα για την ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 το 2026.

Το όνομα και το λογότυπο της ομάδας συνδέουν την Audi Formula 1 με τη Revolut, παγκόσμια fintech και ηγέτιδα στον κλάδο, μετά την επιβεβαίωση της χορηγίας τον Ιούλιο του 2025.

Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Audi Revolut Formula 1 Team, με την ενσωμάτωση του Revolut Business στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της ομάδας και του Revolut Pay στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία αγοράς.

Για πρώτη φορά, η Audi Revolut Formula 1 Team θα παρουσιάσει την πλήρη ταυτότητά της στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου, ενώ κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα είναι η επίσημη αποκάλυψη του livery του μονοθεσίου για το 2026, μετά την παρουσίαση του Audi R26 Concept τον Νοέμβριο.

