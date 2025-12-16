search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 16:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 15:15

Ψήφισμα διαβίβασε η ΚΕΔΕ στον ΠτΒ και τα κόμματα

16.12.2025 15:15
dimoi louketo

Την Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) υποδέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στην είσοδο του Μεγάρου της Βουλής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας καθώς πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση.

Ακολούθως, ο κ. Ν. Κακλαμάνης συναντήθηκε με την ενδεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, τονίζοντας από την πλευρά του ότι και αυτός ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχει βαθιά γνώση των προκλήσεων και των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γεγονός που ενισχύει τον θεσμικό διάλογο μεταξύ Βουλής και αυτοδιοικητικών φορέων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διαβιβάστηκε ψήφισμα τόσο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου όσο και στα κόμματα της Βουλής, με σκοπό την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού καθώς και αιτήματα της ΚΕΔΕ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων.

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ απαρτιζόταν από τους: Λάζαρο Κυρίζογλου, Γρηγόρη Κωσταντέλλο, Γιώργο Παπαναστασίου, Δημήτρη Καφαντάρη, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, Συμεών Δανιηλίδη, Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη, Ευάγγελο Μπαρμπάκο, Ελευθέριο Ραβιόλο, Χρήστο Τεντόμα και Βασίλη Τσιάκο.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους τρεις από τους κατηγορούμενους

Διαφοροποίηση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για Καρυστιανού: Προσωπική της επιλογή ένα κόμμα

Ιωάννινα: Κινηματογραφική καταδίωξη 23χρονης που μετέφερε 215 κιλά κάνναβης – Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη- Ο ρόλος του Χιλετζάκη, του λογιστή και της συζύγου του

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

mbappe_1612_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 16:11
gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη- Ο ρόλος του Χιλετζάκη, του λογιστή και της συζύγου του

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

1 / 3