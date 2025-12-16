search
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web

16.12.2025 11:51

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει μισό αιώνα ζωής με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

16.12.2025 11:51
misantropos-parastasi-new

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, παρουσιάζοντας στην Κεντρική Σκηνή 2025-2026 τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Επί σκηνής, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς στον ομώνυμο ρόλο, μαζί με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ: Στεφανία Καραγιάννη, Στάθης Κόκκορης, Αστέρης Κρικώνης, Μαρσέλα Λένα, Νάντια Μαργαρίτη.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2025 στην πόλη της Λάρισας στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» και στο πλαίσιο ενός διευρυμένου καλλιτεχνικού προγραμματισμού ενισχυμένης εξωστρέφειας.

Η νέα παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ταξιδέψει από τις 5 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο «Φιλίπ» για να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

