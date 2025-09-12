search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:22
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 14:53

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς: Ένα έργο – καθρέφτης της κοινωνίας που αποκαλύπτει τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

12.09.2025 14:53
tartuffe_new

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, «Ο Ταρτούφος», ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου. Μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης…

Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Στον ρόλο του Ταρτούφου ο Γιάννης Τσορτέκης.

Πρωταγωνιστούν οι: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης

Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική: Γιώργος Μαυρίδης

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης 

Διαβάστε επίσης:

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Πορεία ανοίγει την αυλαία του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

«The Rip»: Matt Damon και Ben Affleck ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο θρίλερ δράσης του Netflix (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venezuela_podilata_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αστυνομικός έκλεισε με τη μηχανή του τον δρόμο σε ποδηλάτες, προκαλώντας τεράστια καραμπόλα – Σοκαριστικά βίντεο

30734659
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γερμανία – Φινλανδία – Live ο ημιτελικός του EuroBasket 2025

kakopoiisi 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή

rubio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων χωρών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

xaritsis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 – Χαρίτσης: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» – Τι είπε για το ζήτημα των συνεργασιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:21
venezuela_podilata_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αστυνομικός έκλεισε με τη μηχανή του τον δρόμο σε ποδηλάτες, προκαλώντας τεράστια καραμπόλα – Σοκαριστικά βίντεο

30734659
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γερμανία – Φινλανδία – Live ο ημιτελικός του EuroBasket 2025

kakopoiisi 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή

1 / 3