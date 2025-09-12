search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 15:07
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 13:56

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

12.09.2025 13:56
parastasi-new

Μετά «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», η Ζωή Ξανθοπούλου σκηνοθετεί άλλον έναν συγκλονιστικό μονόλογο.

Το «Κοιμούνται τα ψάρια;» του Jens Raschke, αφού έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, απέσπασε βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, όπως το Mülheimer Children’s Theater Prize 2012 και μεταφράστηκε στα αγγλικά και σε πολλές ακόμα γλώσσες, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση της Κατερίνας Θεοδωράτου.

Στο έργο του Raschke η δεκάχρονη Γέτε αφηγείται με απλότητα και συχνές πινελιές χιούμορ – έχει πολύ χαμόγελο αυτό το έργο, άλλοτε πικρό κι άλλοτε λυτρωτικό – τη δική της απώλεια. Δεν κρύβει τίποτα, δεν φοβάται τις λέξεις, δεν φοβάται τις εικόνες. Μαζί της αντικρίζουμε κι εμείς τη φευγαλέα σκιά αυτού που μας στοιχειώνει και τελικά απρόσμενα μας λυτρώνει.

Το θέμα του έργου θα μπορούσε εύκολα να προσδιοριστεί ως «διαχείριση πένθους», αλλά είναι πολύ περισσότερα από αυτό: είναι μια παιδική, αθώα, κλεφτή ματιά στην τραγικότητα της ανθρώπινης συνθήκης, στο άδηλο «μετά», στην οδυνηρή συμφιλίωση με την απώλεια.

Η ιστορία και η γραφή του Raschke ανοίγει έναν θεραπευτικό δρόμο για την ανακούφιση του πόνου, την ελπίδα, τη σημασία της μνήμης, αλλά και της αδελφικής αγάπης. Στον ρόλο της Γέτε, η Ευγενία Δημητροπούλου.

Διαβάστε επίσης:

Το Θέατρο Πορεία ανοίγει την αυλαία του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

«The Rip»: Matt Damon και Ben Affleck ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο θρίλερ δράσης του Netflix (photos/video)

Daniel Day-Lewis για την επιστροφή του στην υποκριτική: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ, σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο» (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
carpal_tunnel_new
ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Όλες οι εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση

tartuffe_new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς: Ένα έργο – καθρέφτης της κοινωνίας που αποκαλύπτει τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

keramews-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 15:07
carpal_tunnel_new
ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Όλες οι εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση

tartuffe_new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς: Ένα έργο – καθρέφτης της κοινωνίας που αποκαλύπτει τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

1 / 3