Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού από το Υπερταμείο για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), ιδρύθηκαν το 1988 με αποστολή την οικονομική εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των βιώσιμων αλυκών της χώρας. Mε επτά ενεργές αλυκές σε όλη τη χώρα – Μεσολόγγι, Κίτρος, Αγγελοχώρι, Νέα Κεσσάνη, Μέση, Καλλονή και Πολιχνίτο – οι Ελληνικές Αλυκές συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία σημαντικών περιβαλλοντικών πόρων.

Σήμερα, η εταιρεία καλύπτει πάνω από το 92% της εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς θαλασσινού αλατιού στην Ελλάδα, καλύπτοντας περίπου το 60% των εγχώριων αναγκών, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από εισαγωγές. Η παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης ανέρχεται σε περισσότερους από 200.000 τόνους πρωτογενούς άλατος ετησίως.

Οι Ελληνικές Αλυκές απασχολούν περίπου 60 εργαζόμενους (εποχικούς και μη) σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία στην παραγωγή φυσικού θαλασσινού άλατος. Ιδιαίτερη θέση στα παραγόμενα προϊόντα κατέχει η Αφρίνα (FleurdeSel), προϊόν ΠΓΕ που παράγεται μόνο στην ΑλυκήΜεσολογγίου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν που συλλέγεται χειρωνακτικά από εξειδικευμένους εργάτες και αποτελεί σήμα κατατεθέν ελληνικής παράδοσης και εξαγώγιμο προϊόν υψηλής αξίας. Οι Ελληνικές Αλυκές έχουν αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των πολιτικών ESG, με έμφαση στην προστασία των σημαντικών οικοσυστημάτων που διαχειρίζεται η εταιρεία και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Το σύνολο των αλυκών υπάγεται στο δίκτυο Natura 2000, με ορισμένες από αυτές να αποτελούν τμήματα ευρύτερων υγροτόπων που προστατεύονται από τη διεθνή σύμβαση Ramsar.

Η επόμενη φάση της ανάπτυξης των Ελληνικών Αλυκών – Πώς η Ελλάδα Μπορεί να Χτίσει έναν Ευρωπαίο πρωταθλητή στην παραγωγή αλατιού

Σήμερα, το Υπερταμείο κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Αλυκών, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει σε Δήμους στις περιοχές όπου λειτουργούν οι αλυκές. Η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή προβλέπεται από το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου 2025-2027, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές, το Υπερταμείο θα προχωρήσει στη διενέργεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 51%) από το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη μετάβαση από μια δυναμική δημόσια εταιρεία σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στην παραγωγή αλατιού, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και σταθερή αναπτυξιακή πορεία.

Με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, αναμένεται να:α) υλοποιηθούν στοχευμένες επενδύσεις που θα επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της,β) συνεχίσουν να διαμορφώνονται σε ανταγωνιστικά επίπεδα οι αμοιβές των εργαζομένων, σύμφωνα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης,γ) διασφαλιστεί η προστασία και η διατήρηση της ελληνικής παραγωγής άλατος, ως στρατηγικής δραστηριότητας με σημαντική προστιθέμενη αξία,δ) αυξηθούν τα έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες, μέσω της ενίσχυσης των ανταποδοτικών ωφελημάτων προς τους Δήμους που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο,

Πώς χτίζεται ένας Ευρωπαίος «πρωταθλητής» στην παραγωγή αλατιού

Η Ελλάδα διαθέτει το φυσικό πλεονέκτημα, την τεχνογνωσία και πλέον τη χρηματοοικονομική βάση για να εξελίξει τις αλυκές σε ισχυρό παραγωγικό κόμβο της Μεσογείου. Η εταιρεία έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης με τα υφιστάμενα μέσα· τις ιδανικές συνθήκες για το επόμενο βήμα εξέλιξής της (επενδύσεις, τεχνολογία, εξωστρέφεια) μπορεί να το προσφέρει μόνο ένας στρατηγικός επενδυτής.

Tι αλλάζει η είσοδος στρατηγικού επενδυτή

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας Οι Ελληνικές Αλυκές μπορούν να εξελιχθούν σε παραγωγικό και εξαγωγικό κόμβο της Μεσογείου, αξιοποιώντας το φυσικό πλεονέκτημα της χώρας και τη γεωγραφική θέση της. Ο στρατηγικός επενδυτής ενισχύει τον δημόσιο ρόλο, ενώ προσφέρει κεφάλαια για ανάπτυξη της παραγωγής και πρόσβαση σε νέες αγορές.

Εθνική αυτάρκεια και ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας

Με tα κεφάλαια που θα εισφέρει ο στρατηγικός επενδυτής, θα αναβαθμιστεί η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας, επιτρέποντας τη σημαντική μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές και την ουσιαστική ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών και θα ενισχύσει την εθνική αυτάρκεια σε ένα βασικό αγαθό, που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την επισιτιστική ασφάλεια.

Αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού

Με ισχυρό επενδυτικό εταίρο, οι Ελληνικές Αλυκές μπορούν να επεκταθούν σε νέες κατηγορίες προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αλάτι υψηλής καθαρότητας, βιομηχανικό και φαρμακευτικό αλάτι, προϊόντα αποχιονισμού και premium προϊόντα όπως το FleurdeSel. Η διαφοροποίηση αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ανοίγει νέες διεθνείς αγορές και αυξάνει την εξαγωγική δυνατότητα της εταιρείας.

Ανάπτυξη που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες

Οι αλυκές συνδέονται άμεσα με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας σε θέσεις εργασίας, εισοδήματα και περιφερειακή ανάπτυξη. Η συμμετοχή των Δήμων με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με το 3% επί των ετήσιων πωλήσεων και τα μερίσματα, δημιουργεί ένα σταθερό και ενισχυόμενο χρηματοδοτικό όφελος για τις περιοχές όπου λειτουργούν οι αλυκές. Οι νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν την τοπική απασχόληση και θα δώσουν νέα δυναμική στην τοπική οικονομία.

Κέρδος για το Δημόσιο χωρίς βάρος στον φορολογούμενο

Το Δημόσιο ωφελείται άμεσα και έμμεσα: λαμβάνει σημαντικό τίμημα από τη διαδικασία, διατηρεί ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση, αυξάνει τα έσοδα από φόρους και εισφορές και δεν επιβαρύνεται με το κόστος μεγάλων επενδύσεων. Παράλληλα, η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας αυξάνει τη συνολική αξία της, δημιουργώντας μακροπρόθεσμο όφελος για την εθνική οικονομία.

Συνοπτικά, με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, οι Ελληνικές Αλυκές:

εξελίσσονται σε δυνητικό ευρωπαίο «πρωταθλητή» στον κλάδο,

αυξάνουν την παραγωγή,

μειώνουν την εισαγωγική εξάρτηση,

ενισχύουν τη διεθνή παρουσία τους,

δημιουργούν οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες,

και αυξάνουν την αξία για το Δημόσιο και την ελληνική οικονομία.

Εκτίμηση Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

Δεκέμβρης 2025

Κατάθεση του διαγωνισμού στο TED – Ανακοίνωση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ανάρτηση ανακοίνωσης διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου.

Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (3 μήνες)

Κατά την Α’ Φάση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας μη δεσμευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε κοινοπραξίες, ενώσεις και ομάδες νομικών ή φυσικών προσώπων, εταιρειών επενδύσεων ή επενδυτικών κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και ανταγωνισμό.

Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (7 μήνες)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής της Πρόσκλησης θα προκριθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, που αφορά στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνονται η αξιολόγηση των επενδυτών, επισκέψεις στις Αλυκές και η Ανάδειξη Προτιμητέου Επενδυτή.

Έως τέλος 2026 Ολοκλήρωση συναλλαγής και έναρξη παραχώρησης.

