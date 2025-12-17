search
17.12.2025
17.12.2025 13:27

Εσπερίδα με ελεύθερη είσοδο για την Αλληλεγγύη και την Ανθρώπινη Ζωή στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης

17.12.2025 13:27
fones oukosmou

Σε έναν κόσμο όπου οι ειδήσεις για τη βία και τον φόβο γίνονται καθημερινότητα, η ανάγκη να μιλήσουμε για την αξία της ανθρώπινης ζωής και τη δύναμη της αλληλεγγύης είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους ενώνουν τις φωνές τους σε μια εσπερίδα κατά της βίας, υπέρ της Παγκόσμιας Ειρήνης, με τίτλο «Φωνές του κόσμου», στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελπίδα και η ανθρωπιά είναι το φως που μπορεί μέσα από τις αρχές και τα ιδεώδη του Ελληνικού πολιτισμού να νικήσουν την σκληρότητα των καιρών μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει μέσα στον φόβο. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στη βία. Ο αθλητισμός, η τέχνη, η επιστήμη και η δημοσιογραφία γίνονται σύμμαχοι σε έναν κοινό αγώνα: να κρατήσουμε ζωντανή την πίστη στον άνθρωπο.

Με τις δικές τους μαρτυρίες και σκέψεις θα τοποθετηθούν: Παναγιώτης Φασούλας (κορυφαίος διεθνής καλαθοσφαιριστής και πρώην Δήμαρχος), Πάνος Σόμπολος (πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δημοσιογράφος), Έρρικα Πρεζεράκου (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας), Αντώνης Αυγερινός (Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού), Μάνος Σταραμόπουλος (Δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου), Νίκος Γιώτης (Διευθυντής “ΠPAKTOPEIOY FM” – PAΔIOΦΩNO TOY AΠE-MΠE), πάτερ Χρήστος Μήτσιος (ένας άνθρωπος σύμβολο στην κοινωνία με την δράση και το έργο του), Φωτεινή Χριστοδούλου (Κοινωνική λειτουργός – Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ), Νίκος Γραίγος (Ερμηνευτής, μουσικός επιμελητής) ο οποίος και θα μας ταξιδέψει με την φωνή του σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, μέσα από εμβληματικούς συνθέτες που σφράγισαν με το έργο τους το Ελληνικό αίσθημα. Την εσπερίδα θα παρουσιάσει η ξεχωριστή κυρία της δημοσιογραφίας Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Info: Εσπερίδα με ελεύθερη είσοδο για την Αλληλεγγύη και την Ανθρώπινη Ζωή. Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Δήμος Παπάγου Χολαργού, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 ώρα 19:00

