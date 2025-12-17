search
17.12.2025 13:23

HELLENiQ ENERGY: Βαθμολογία 99% στο ATHEX ESG Data Portal – κορυφαία κατάταξη μεταξύ 92 εταιρειών

17.12.2025 13:23
helleniq_energy_new

Εξαιρετική διάκριση κατέκτησε η HELLENiQ ENERGY στο ATHEX ESG Data Portal, λαμβάνοντας βαθμολογία 99% για το έτος 2024 και καταλαμβάνοντας τη 2η θέση μεταξύ 92 εισηγμένων εταιρειών που συμμετείχαν στη σχετική αξιολόγηση.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική δέσμευση της HELLENiQ ENERGY στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ποιότητα δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του Ομίλου απέναντι στην επενδυτική και ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Το ATHEX ESG Data Portal αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση δεδομένων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) των εισηγμένων εταιρειών. Η αξιολόγηση βασίζεται στον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 59 δεικτών και 113 επιμέρους δεδομένων, ευθυγραμμισμένων με διεθνή πρότυπα και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις, όπως η Οδηγία CSRD για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας.

Οι δείκτες διακρίνονται σε Βασικούς (Core), Προηγμένους (Advanced) και Κλαδικούς (Sector-Specific), με αυξημένη βαρύτητα να αποδίδεται – μεταξύ άλλων – στην ύπαρξη εποπτείας και πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, στη χρονική συνέπεια δημοσίευσης των Οικονομικών Εκθέσεων, στον υπολογισμό των εκπομπών Scope 3, στον καθορισμό στόχων ESG και στην εξωτερική διασφάλιση των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών.

Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας διαρκώς τις επιδόσεις της σε θέματα ESG και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς ένα υπεύθυνο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, με θετικό αποτύπωμα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

