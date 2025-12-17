Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, Τότεναμ – Λίβερπουλ, την «κούπα» του ιταλικού Super Cup, Κύπελλο Betsson, UEFA Conference League, στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Καταιγιστική δράση από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική και το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (21/12, 19:30) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports όπως και οι αγώνες Asteras Aktor – Άρης (20/12, 16:00) και Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (22/12, 18:00). Στα κανάλια CosmoteSportθα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός (20/12, 18:00), Ολυμπιακός – Κηφισιά (20/12, 20:30), ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (21/12, 17:30), ΑΕΚ – ΟΦΗ (21/12, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 17η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Νιουκάστλ – Τσέλσι (20/12, 14:30), Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ (20/12, 17:00), Τότεναμ – Λίβερπουλ (20/12, 19:30), Έβερτον – Άρσεναλ (20/12, 22:00), Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/12, 18:30) και Φούλαμ – Νότιγχαμ (22/12, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 17η αγωνιστική και τους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη (20/12, 22:00), Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/12, 17:00), Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα (21/12, 22:00) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports με την 15η αγωνιστική και τα παιχνίδια Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ (19/12, 21:30), Λειψία – Λεβερκούζεν (20/12, 19:30) και Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν (21/12, 18:30) Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ναϊμέγκεν-Άγιαξ (20/12, 21:00), Ουτρέχτη-Άιντχοφεν (21/12, 13:15) και Φέγενορντ-Τβέντε (21/12, 15:30). για την 17η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Ταυτόχρονα, στην Ιταλία ξεχωρίζει το ΕΑ Sports Super Cup με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, Νάπολι – Μίλαν (18/12, 21:00) και Μπολόνια – Ίντερ (19/12, 21:00) με τους νικητές των ζευγαριών να διεκδικούν την «κούπα» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τις αναμετρήσεις Καβάλα – Παναθηναϊκός (17/12, 16:00), Ολυμπιακός – Ηρακλής (17/12, 18:00), ΠΑΟΚ – Μαρκό (17/12, 20:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική του UEFA Conference League (18/12), όπου δεσπόζει ο αγώνας ΑΕΚ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (18/12, 22:00). Παράλληλα, στη Serie ξεχωρίζει το ντέρμπι Γιουβέντους – Ρόμα (20/12, 21:45) για την 16η αγωνιστική, ενώ οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν σπουδαίες αναμετρήσεις από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

21:00 EA Sports FC Super Cup – Ημιτελικός: Νάπολι-Μίλαν Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #137 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 17η αγωνιστική: Χέρτα-Μπίλεφελντ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 EA Sports FC Super Cup – Ημιτελικός: Μπολόνια-Ίντερ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Bundesliga – 15η αγωνιστική: Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 La Liga 2 – 19η αγωνιστική: Εϊμπάρ-Βαγιαδολίδ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga – 17η αγωνιστική: Βαλένθια-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League – 17η αγωνιστική: Νιούκαστλ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Οβιέδο-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

15:30 Λίγο πριν τη σέντρα Asteras AKTOR-Άρης Novasports2 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τους Αποστόλη Νταλούκα & Ευγένιο Δαδαλιάρα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:00 Stoiximan Super League – 15η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Άρης Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Ευγένιου Δαδαλιάρα

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου Novasportsextra3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

17:00 Premier League: Μπράιτον-Σάντερλαντ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Γουλβς-Μπρέντφορντ Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Μπέρνλι Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:15 La Liga: Λεβάντε-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Λειψία–Λεβερκούζεν Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 La Liga: Οσασούνα-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

19:30 Premier League: Τότεναμ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Eredivisie – 17η αγωνιστική: Ναϊμέγκεν-Άγιαξ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Χολστάιν Κίελ-Διναμό Δρέσδης Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Premier League: Λιντς-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Premier League: Έβερτον-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

13:15 Eredivisie: Ουτρέχτη-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

14:30 2.Bundesliga: Μπραουνσβάιγκ-Σάλκε Novasports3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

15:00 La Liga: Χιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Τβέντε Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:15 La Liga: Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

18:30 Premier League: Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Γιώργου Αργυρόγλου

19:30 La Liga: Έλτσε-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 La Liga 2: Γρανάδα-Αλμπαθέτε Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Μπέτις-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Κωστή Μπότσαρη

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:00 EA Sports FC Super Cup – Τελικός Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 La Liga: Μπιλμπάο-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Premier League: Φούλαμ-Νότιγχαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.