17.12.2025 10:23

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο από πτώση συντριμμιών ουκρανικού drone

17.12.2025 10:23
fotia new

Συντρίμμια από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε στη διάρκεια της νύκτας, προκάλεσαν πυρκαγιά σε εξοπλισμό επεξεργασίας και σε έναν αγωγό σε διυλυστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ, το οποίο η Ουκρανία έχει επανειλημμένα στοχοθετήσει μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν, κατοικίες υπέστησαν ζημιές και δίκτυα ηλεκτροδότησης επλήγησαν μετά την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε άλλες κατοικημένες περιοχές του Κρασνοντάρ, είχε ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα μέσω του Telegram από το επιχειρησιακό επιτελείο της περιφέρειας.

Το Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ένας μείζων κόμβος ενέργειας και εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς φιλοξενεί σημαντικές πετρελαϊκές υποδομές, περιλαμβανομένου του λιμανιού του Νοβοροσίσκ και τερματικών σταθμών, όπως και το διυλιστήριο του Τουάπσε και εγκαταστάσεις εξαγωγών.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει πως τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν στόχο να προκαλέσουν προβλήματα στην προμήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με καύσιμα και να μειώσουν τα έσοδα από πετρελαϊκές εξαγωγές, τα οποία βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων από την Κρήτη

tasoulas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για τα μπλόκα: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης»

melten
BUSINESS

Στη METLEN η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

tsipras-karystianou-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

TSITSIPAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

