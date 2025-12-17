Σπέρνοντας διαφθορά, θερίζοντας ερήμωση

Ποτέ ξανά στους δύο αιώνες ιστορίας του ελληνικού κράτους δε γίναμε μάρτυρες τέτοιας ανακολουθίας μεταξύ λόγων και έργων, τέτοιας πρόδηλης εξαπάτησης της κοινωνίας και υφαρπαγής της ψήφου των πολιτών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σημερινής Κυβέρνησης ιδίως στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Ν.Δ. ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, το 2019, υποσχόμενη «ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων», καθώς και «εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων» και φτάσαμε μετά από επτά χρόνια οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα να μην πληρώνονται ούτε τις βασικές ευρωπαϊκές ενισχύσεις, όχι νέες «ειδικές» που προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται υπό επιτροπεία ένας οργανισμός πληρωμών ευρωπαϊκών ενισχύσεων, όπως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων δε φαίνεται να εμποδίζουν την Κυβέρνηση από τη συνέχιση της καταστροφικής πολιτικής της. Μόλις πριν λίγες μέρες στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής συζήτησης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του γράφοντος για τα εν λόγω ζητήματα, η απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν μνημειώδης: «Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει… μεταρρυθμίσεις»! Η απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης, η άρνηση αυτοκριτικής και η επίδειξη αλαζονείας έχουν τυφλώσει τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία αδυνατούν πλέον να δώσουν λύσεις ακόμη και στα πιο απλά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και προκλητικότητα από την πρώτη τετραετία της Κυβέρνησης της Ν.Δ., όταν η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Τότε ο κ. Μητσοτάκης και οι Υπουργοί του υποστήριζαν ότι «έφταιγε ο πόλεμος στην Ουκρανία για την εκτόξευση της τιμής του ψωμιού»… Τώρα, όμως, που το σιτάρι πωλείται από τον παραγωγό για 20 λεπτά/κιλό από 40 προ δύο ετών και η τιμή του ψωμιού παραμένει στα ύψη, φταίνε… οι μεταρρυθμίσεις! Στους αγρότες, όμως, οι οποίοι δε φταίνε σε τίποτα, ποιος θα απαντήσει τι θα σπείρουν κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, αφού σειρά καλλιεργειών, όπως αυτή του σιταριού ή του καλαμποκιού, είναι πλέον ασύμφορες για τους ίδιους, καθώς πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής; Διαθέτει η Κυβέρνηση συντεταγμένη αγροτική πολιτική, η οποία να υπακούει σε μακρόπνοους στόχους και να μεριμνά για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα; Αν κρίνει κάποιος από το βαθμό εγκατάλειψης της υπαίθρου και ερήμωσης των χωριών, η Κυβέρνηση γνωρίζει μόνο για την αγροτική παραγωγή… στον Εθνικό Κήπο.

Στον δε κτηνοτροφικό κλάδο, η κατάσταση είναι εξίσου δραματική. Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται με μια νέα πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να παρακολουθούν μαθήματα μέσω διαδικτύου και να δίνουν εξετάσεις (!!!) προκειμένου να πληρωθούν τη συνδεδεμένη ενίσχυση που δικαιούνται! Όχι κάποια «ειδική ενίσχυση», όπως αυτή που υποσχόταν ο κ. Μητσοτάκης το 2019, αλλά τη βασική που συνιστά προϋπόθεση επιβίωσης της εκμετάλλευσής τους! Βέβαια, για να μην αδικήσουμε την Κυβέρνηση, σήμερα γίνονται και θαύματα στον τομέα της κτηνοτροφίας. Τη στιγμή που, εξαιτίας της πλήρους ανικανότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν σφαγιαστεί πάνω από 430.000 ζώα, η παραγωγή του γάλακτος έχει αυξηθεί κατά πολύ!

Οι ως άνω πτυχές της διάλυσης του πρωτογενούς τομέα είναι ενδεικτικές της εικόνας εγκατάλειψης συνολικά της Ελληνικής Περιφέρειας. Ολόκληρη η αλυσίδα της οικονομικής δραστηριότητας στα χωριά, στις κωμοπόλεις και στις πρωτεύουσες νομών έχει διακοπεί, εξαιτίας της αδυναμίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ανταπεξέλθουν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις και ανάγκες τους. Άλλωστε, η Περιφερειακή Ανάπτυξη ουδέποτε νοήθηκε παγκοσμίως, χωρίς να συμπεριλαμβάνει την αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα ως κεντρικό πυλώνα.

* Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι δικηγόρος και βουλευτής Φθιώτιδας

