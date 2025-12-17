Θεσσαλονίκη: Θύμα διάρρηξης ο Σπύρος Βούγιας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλοπή διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/12), ενώ ο άγνωστος ή οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, κλειδιά κι άλλα αντικείμενα.
Ο Σπύρος Βούγιας προχώρησε σε καταγγελία και την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, που διεξάγει έρευνες.
