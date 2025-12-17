Λευκάδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και πέθανε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος στη Λευκάδα, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, προχώρησε σε μια κίνηση που του στέρησε τη ζωή.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος είχε στην κατοχή του ναρκωτικά, καθώς εκινείτο με το όχημά του κι όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να απορρίψει την συσκευασία.

Μην μπορώντας να κάνει κάτι διαφορετικό, αποφάσισε να καταπιεί το σακουλάκι με τα ναρκωτικά και δυστυχώς η απόφασή του αυτή έμελλε να του κοστίσει τη ζωή.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 50χρονο να ακινητοποιήσει το όχημα που οδηγούσε.

Η συσκευασία περιείχε 8 γραμμάρια ηρωίνης, με το σακουλάκι να φράσει τελικά τους αεραγωγούς του και να ξεψυχά μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων αστυνομικών.

Παρότι το νοσοκομείο της Λευκάδας απέχει μόλις 5 λεπτά από το σημείο, δεν κατέστη δυνατόν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

Διαβάστε επίσης

Φρίκη στην Ηλιούπολη: Άνδρας σκοτώνει γάτες – Πέταξε σορό ζώου σε νηπιαγωγείο

Χωρίς λεωφορεία σήμερα η Αθήνα από τις 11 μέχρι τις 5: Κανονικά η λειτουργία των ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ

Βίντεο–ντοκουμέντο από κατάληψη στο Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη – Σφάδαζε από τον πόνο ο 17χρονος