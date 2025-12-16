Βίντεο–ντοκουμέντο από κατάληψη στο Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη – Σφάδαζε από τον πόνο ο 17χρονος

Ένα εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κατάληψης σε Επαγγελματικό Λύκειο στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας του σχολείου, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή που στεκόταν πίσω από τα κάγκελα της πόρτας, στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην κατάληψη.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το Star καταγράφεται το περιστατικό, με τον 17χρονο μαθητή να ακούγεται να σφαδάζει από τον πόνο.

Ο διάλογος που ακούγεται είναι ο εξής:

Μαθητής: Το χέρι μου ρε

Το χέρι μου ρε Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου

Πάρε το χέρι σου Μαθητής: Άστο, το χέρι μου…

Άστο, το χέρι μου… Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από εδώ

Πάρτε τα χέρια σας από εδώ Μαθητής: Έλα, βγάλ’ το με πονάει!

Κάκωση σε δύο δάχτυλα υπέστη ο 17χρονος – Ο καθηγητής τον χλεύαζε μετά το περιστατικό

Μετά το περιστατικό, ο 17χρονος μαθητής μετέβη στο ΚΑΤ, με τον ίδιο να αναφέρει στο δελτίο του Star: «Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο. Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου πονάω”, αλλά συνέχισε. Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου “αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;”».

«Με ένα παγερό βλέμμα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», ανέφερε από την πλευρά του ο πατέρας του μαθητή.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ την Τρίτη, 16/12, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Στο μικροσκόπιο το μαύρο 4×4 του Φανούρη Καργάκη – Κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών στο Ηράκλειο για απαντήσεις στη διπλή δολοφονία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

Συνελήφθη 49χρονος που υποκινούσε τη βία κατά των γυναικών και προέτρεψε άνθρωπο να αυτοκτονήσει