Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων αναμένεται να μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσει σε εξονυχιστική έρευνα στο μαύρο 4×4 του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Ο άτυχος άνδρας έπεσε νεκρός από καταιγισμό πυρών στα Βορίζια, την ώρα που λίγα μέτρα πιο πέρα άφηνε την τελευταία της πνοή και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το όχημα, μέσα στο οποίο ξεψύχησε ο 39χρονος, φυλάσσεται όλο αυτό το διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.

Αίτημα των οικογενειών και διάταξη της ανακρίτριας

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα για τη διενέργεια έρευνας στο όχημα από εξειδικευμένο κλιμάκιο της ΔΕΕ, παρουσία των τεχνικών τους συμβούλων. Από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη παρίσταται ο Γιάννης Τσιάμπας, ενώ από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη ο Γιώργος Ραυτογιάννης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη, με την οποία διατάσσεται η διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4×4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ που θα μεταβεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο.

Προσδοκίες για κρίσιμα βλητικά ευρήματα

Η πλευρά του 39χρονου εκτιμά ότι μέσα στο αυτοκίνητο είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν ευρήματα που θα δώσουν ουσιώδεις απαντήσεις για τις συνθήκες της δολοφονίας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά δεδομένα, ο Φανούρης Καργάκης έφερε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή.

Από τις βολίδες που εξήχθησαν από το σώμα του, η μία έφερε κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), ενώ η δεύτερη βρέθηκε χωρίς αυτό. Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Γιάννης Τσιάμπας, έχει εκτιμήσει ότι το αποκολλημένο μεταλλικό περίβλημα είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στο εσωτερικό του οχήματος. Σε περίπτωση εντοπισμού του, θα μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του όπλου, αλλά και να διαπιστωθεί αν ο 39χρονος δέχθηκε πυρά από ένα ή περισσότερα όπλα.

Τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων στο αιματοκύλισμα

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αυτοψία στον τόπο της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. Σύμφωνα με πηγές, από τους κάλυκες που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων.

Συγκεκριμένα, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, πιστόλι 9 χιλιοστών, πιστόλι 3.80, πιστόλι 7.65, λειόκαννο κυνηγετικό όπλο, αλλά ακόμη και περίστροφο 38 διαμετρήματος. Σε ό,τι αφορά τα καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης – κινεζικής και βουλγαρικής κατασκευής.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εκτιμάται ότι, μέσω του αποτυπώματος του επικρουστήρα στο καψύλλιο των φυσιγγίων, θα μπορέσει να προσδιοριστεί αν οι κάλυκες προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν.

Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, κανένα από τα όπλα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων δεν έχει παραδοθεί ή εντοπιστεί από τις Αρχές, γεγονός που δυσχεραίνει την πορεία της έρευνας και εντείνει την αγωνία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

