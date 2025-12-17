Φρίκη στην Ηλιούπολη: Άνδρας σκοτώνει γάτες – Πέταξε σορό ζώου σε νηπιαγωγείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φρίκη έχει προκαλέσει στην Ηλιούπολη, η υπόθεση ενός serial killer γατών.
Όπως μετέδωσε το Action24, ο άνδρας, σε πιο πρόσφατο χτύπημά του, σκότωσε γάτα και αφού τη διαμέλισε, την πέταξε στον προαύλιο χώρο νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα παιδιά να αντικρίσουν το αποτρόπαιο θέαμα.
Ο άνδρας φέρεται να έχει σκοτώσει ήδη 8 γάτες.
Οι αρχές τον αναζητούν.
