Φρίκη στην Ηλιούπολη: Άνδρας σκοτώνει γάτες – Πέταξε σορό ζώου σε νηπιαγωγείο

Φρίκη έχει προκαλέσει στην Ηλιούπολη, η υπόθεση ενός serial killer γατών.

Όπως μετέδωσε το Action24, ο άνδρας, σε πιο πρόσφατο χτύπημά του, σκότωσε γάτα και αφού τη διαμέλισε, την πέταξε στον προαύλιο χώρο νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα παιδιά να αντικρίσουν το αποτρόπαιο θέαμα.

Ο άνδρας φέρεται να έχει σκοτώσει ήδη 8 γάτες.

Οι αρχές τον αναζητούν.

