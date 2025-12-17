search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 08:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 07:35

Φρίκη στην Ηλιούπολη: Άνδρας σκοτώνει γάτες – Πέταξε σορό ζώου σε νηπιαγωγείο

17.12.2025 07:35
gates

Φρίκη έχει προκαλέσει στην Ηλιούπολη, η υπόθεση ενός serial killer γατών.

Όπως μετέδωσε το Action24, ο άνδρας, σε πιο πρόσφατο χτύπημά του, σκότωσε γάτα και αφού τη διαμέλισε, την πέταξε στον προαύλιο χώρο νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα παιδιά να αντικρίσουν το αποτρόπαιο θέαμα.

Ο άνδρας φέρεται να έχει σκοτώσει ήδη 8 γάτες.

Οι αρχές τον αναζητούν.

Διαβάστε επίσης

Χωρίς λεωφορεία σήμερα η Αθήνα από τις 11 μέχρι τις 5: Κανονικά η λειτουργία των ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ

Στο μικροσκόπιο το μαύρο 4×4 του Φανούρη Καργάκη – Κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών στο Ηράκλειο για απαντήσεις στη διπλή δολοφονία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elbetiko frago euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ύστερα από μακρά αναμονή έρχεται ρύθμιση για τα δάνεια ελβετικού φράγκου με αβέβαιο αποτέλεσμα

vouli-proipologismos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βραδιά δείπνων μετά τον προϋπολογισμό

australia_shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Για τρομοκρατία και άλλα 58 αδικήματα κατηγορείται ο δράστης, σε κρίσιμη κατάσταση οι 9 από τους τραυματίες

grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν δημιουργούσα σχέσεις γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα χώριζα» (Video)

aeroplano aegeain 776- new
BUSINESS

Aegean: Πρώτη απευθείας πτήση ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας προς Βαγδάτη έπειτα από 35 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 08:36
elbetiko frago euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ύστερα από μακρά αναμονή έρχεται ρύθμιση για τα δάνεια ελβετικού φράγκου με αβέβαιο αποτέλεσμα

vouli-proipologismos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βραδιά δείπνων μετά τον προϋπολογισμό

australia_shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Για τρομοκρατία και άλλα 58 αδικήματα κατηγορείται ο δράστης, σε κρίσιμη κατάσταση οι 9 από τους τραυματίες

1 / 3