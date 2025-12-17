search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:00
ΕΛΛΑΔΑ

17.12.2025 08:06

Ηράκλειο: Συνελήφθη πατέρας που ξυλοκόπησε την 9χρονη κόρη του

17.12.2025 08:06
Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη ένας 41χρονος στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε βάναυσα την 9χρονη κόρη του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η υπόθεση ήρθε στο φως την Δευτέρα όταν η ανήλικη παραπονέθηκε στο σχολείο της για πόνους στο σώμα της και αποκάλυψε τι είχε συμβεί την προηγούμενη.

Την χτυπούσε στα χέρια και στα πόδια

Σύμφωνα με τα όσα είπε η ανήλικη, ο πατέρας της, την χτύπησε στα χέρια και στα πόδια.

Άμεσα κινήθηκαν από το σχολείο, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και το κορίτσι εξετάστηκε από ιατροδικαστή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο πατέρας της συνελήφθη άμεσα για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

