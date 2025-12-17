Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στα Κάτω Πατήσια – Missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στις αρχές, μετά την εξαφάνιση 13χρονης κοπέλας από τα Κάτω Πατήσια στην Αθήνα.

Η έφηβη εξαφανίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

