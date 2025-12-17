search
Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στα Κάτω Πατήσια – Missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στις αρχές, μετά την εξαφάνιση 13χρονης κοπέλας από τα Κάτω Πατήσια στην Αθήνα.

Η έφηβη εξαφανίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Eξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τώρα ψάχνουν αν κάλεσαν τον… λάθος Ξυλούρη ή «Φραπέ» – «Δεν ξέρω τίποτα για τις επισυνδέσεις» κατέθεσε ο Μυλωνάκης

Alert από Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές από το Σάββατο, τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Τζένιφερ Λόπεζ: «Από την αρχή της καριέρας μου ήμουν μαγνήτης για πολλή αρνητικότητα» (Video)

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ crash test για τη συνοχή της λόγω Ουκρανίας – Οι κινήσεις του Τραμπ στο παρασκήνιο

«The Odyssey»: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από την ταινία του Christopher Nolan με τους Matt Damon, Robert Pattinson και Anne Hathaway

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

