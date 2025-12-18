search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:31
18.12.2025 08:10

Papagalos: Χριστουγεννιάτικο μενού με έμφαση στη γεύση και τη γιορτινή εμπειρία

18.12.2025 08:10
papagalos3

Με ένα ειδικά σχεδιασμένο Christmas Menu για τις 24 και 25 Δεκεμβρίου, το Papagalos στη Γλυφάδα προτείνει μια γιορτινή γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει σύγχρονες τεχνικές, ποιοτικές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία.

Σε έναν χώρο που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και την οικειότητα, το εορταστικό τραπέζι ξεκινά με spumante cocktail και χειροποίητα ψωμιά συνοδευόμενα από αρωματικό βούτυρο τρούφας. Η συνέχεια δίνεται μέσα από μια ακολουθία ζεστών και δροσερών πιάτων, όπου ελληνικές γευστικές αναφορές συναντούν τη σύγχρονη γαστρονομική προσέγγιση.

Το μενού περιλαμβάνει επιλογές με θαλασσινό χαρακτήρα, αλλά και πιάτα κρέατος με ένταση και βάθος γεύσης, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο γιορτινό σύνολο. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με επιδόρπιο που συνδυάζει φρεσκάδα, ελαφριές υφές και χριστουγεννιάτικες νότες.

Στο Papagalos, η εορταστική περίοδος αντιμετωπίζεται ως αφορμή για συνάντηση και απόλαυση γύρω από το τραπέζι, με τη γαστρονομία να λειτουργεί ως κεντρικός άξονας της εμπειρίας. Ένα μενού που απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο να γιορτάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων.

