Euroleague: Ο Σλούκας έδωσε το σύνθημα και ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε σε υπόκλιση και την πρωτοπόρο, 93-82 τη Χαποέλ στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός… παραμέρισε την κούραση από το έπος της Πόλης και υποχρέωσε σε υπόκλιση στο Telekom Center Athens την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «πράσινοι» επικράτησαν πιο άνετα από το… αναμενόμενο και με το τελικό 93-82, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είδαν το αήττητο σερί τους (3-0) να ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου υπέστησαν την πέμπτη εφετινή ήττα τους.

Η είσοδος του Κώστα Σλούκα στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για το «τριφύλλι». Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε στο 31΄ ένα προσωπικό σερί 8-0, ανάβοντας τη σπίθα και παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Όσμαν, οι οποίοι από τα 6,75 διαμόρφωσαν στο 35΄ το +14 (80-66), το οποίο ήταν αρκετό για να φτάσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην 11η νίκη του.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο συνήθης-ύποπτος Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν και στους 11 ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Από τη Χαποέλ ξεχώρισε ο Τάιλερ Ένις με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

Αποτελέσματα-17η αγωνιστική

Πέμπτη 18/12

Παναθηναϊκός–Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82

Μακάμπι Τελ Αβίβ –Βαλένθια 85-82

Αρμάνι Μιλάνο –Φενερμπαχτσέ 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης–Παρί 95-90

Παρασκευή 19/12

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5

Βαλένθια (Ισπανία) 11-6

Παναθηναϊκός 11-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7

Μονακό (Μονακό) 9-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8

Ολυμπιακός 8-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10

Παρτιζάν (Σερβία) 6-10

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10

Παρί (Γαλλία) 5-12

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11

Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12

Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός

