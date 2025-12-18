Οδηγούμε το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, Fiat Grande Panda (photo/videos)

Το Fiat Grande Panda ξέρει καλά να κερδίζει τις εντυπώσεις. Κατάφερε να ανακηρυχτεί «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί διαθέτει στιλιστικές λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει, αλλά γιατί στοχεύει στην ουσία. Ουσιαστικά δεν ήρθε για να αντικαταστήσει το μέχρι πρόσφατα Panda, σήμερα Pandina, αλλά για να ενισχύσει την γκάμα της ιταλικής εταιρείας προς τα πάνω.

Είναι από τα μοντέλα που όταν τα βλέπεις γνωρίζεις ότι θα έχουν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και μέχρι στιγμής το πετυχαίνει αυτό. Όχι μόνο γιατί έχει βαρύ όνομα, αλλά γιατί έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει. Είναι βασισμένο πάνω στη νέα πλατφόρμα Smart Car της Stellantis, την οποία χρησιμοποιούν τα Citroen C3, C3 Aircross και Opel Frontera. Διαθέτει τετραγωνισμένες γραμμές που δημιουργούν ένα σύνολο μοντέρνο και συνάμα ξεχωριστό. Με το ιταλικό στυλ να διακρίνεται σε κάθε εκατοστό, παραπέμπει στο πρώτο Panda που κυκλοφόρησε. Εμπρός κυριαρχούν τα ρετρό ορθογώνια μοτίβα, με ενεργή εισαγωγή αέρα, έγχρωμες λεπτομέρειες, φουτουριστική μάσκα και φώτα pixel led.

Στο πλάι ξεχωρίζουν οι ανάγλυφες λεπτομέρειες, η αναγραφή του μοντέλου στην 3η κολώνα, ενώ θα συναντήσουμε και προστατευτικά στους θόλους. Επίσης υπάρχουν και ράγες οροφής. Το πίσω μέρος μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το πρώτο Panda, με τα φωτιστικά σώματα να είναι και εδώ Pixel led, ενώ υπάρχει ένα μεγάλο λογότυπο με την αναγραφή της μάρκας.

Με μήκος ελάχιστα μικρότερο από τα 4 μέτρα (3,99 μ) πλάτος 1,76μ και ύψος 1,58μ δίνει όλο τον απαραίτητο χώρο για τους επιβάτες. Το μεταξόνιο είναι στα 2,54 μέτρα, ενώ η απόσταση των 18,2 εκατοστών από το έδαφος προσδίδουν μια πιο SUV αισθητική, όπως και λειτουργικότητα. Ο αποθηκευτικός χώρος αγγίζει τα 412 λίτρα και με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φθάνουν τα 1366 λίτρα.

Στο εσωτερικό εντύπωση προκαλεί το ταμπλό με τις οβάλ γραμμές που παραπέμπει στην περίφημη πίστα πάνω από το εργοστάσιο Lingotto. Υπάρχει ένα διακοσμητικό μοντέλο Panda επάνω στο ταμπλό, ενώ διακρίνονται οι επενδύσεις «Bambox» από μπαμπού. Παντού υπάρχουν έντονα χρώματα, με την εργονομία να είναι καλή. Η οθόνη αφής του infotainment είναι 10,25 ίντσες, ενώ ο πίνακας οργάνων 10 ιντσών παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Λίγο πιο κάτω κάνουν αισθητή την ύπαρξή τους φυσικά κουμπιά για την ρύθμιση του κλιματισμού. Τα χειριστήρια στο τιμόνι είναι λειτουργικά χωρίς υπερβολές. Σημειώνουμε και την ύπαρξη έξτρα εξοπλισμού όπως θερμαινόμενα καθίσματα, ασύρματη φόρτιση και κάμερα οπισθοπορείας.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος mild hybrid σύνολο της Stellantis. Ο συνδυασμός του τρικύλινδρου 1.2 turbo βενζινοκινητήρα με τον ηλεκτροκινητήρα των 21 kW και το εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCT αποδίδει 110 ίππους και 205 Nm ροπής. Η μπαταρία των 48V έχει μικρή χωρητικότητα (0,876 kWh), όμως επαρκεί για να προσφέρει λειτουργία εκκίνησης και μικρής διάρκειας αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα 6,2 λίτρα/100 χλμ. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 10 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική φτάνει τα 160 χλμ./ώρα.

Η ανάρτηση είναι σκληρή με αποτέλεσμα να μην ταιριάζει απόλυτα στο χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου πόλης. Οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος μπορεί να φιλτράρονται σε μεγάλο βαθμό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μένουν όλοι οι θόρυβοι εκτός της καμπίνας. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις εντολές του οδηγού, δίνοντας καλή πληροφόρηση. Σε τυχόν λάθη μπαίνουν αμέσως τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Δεν έχει στυλ οδήγησης, γεγονός που δεν αυξάνει την διαδραστικότητα, ενώ επίσης δεν έχει και δυνατότητα μηχανικής επιλογής. Tο αμάξωμα παραμένει καλά ελεγχόμενο, ακόμη και υπό πίεση, χωρίς έντονες κλίσεις παρά την απόσταση από το έδαφος. Το βάρος του αυτοκινήτου είναι 1390 κιλά, ενώ ο κύκλος στροφής είναι 10,9 μέτρα. Προς το παρόν, διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού (Pop, Icon, La Prima), με τις τιμές να ξεκινούν από τα 20.800 ευρώ, με στάνταρντ αυτόματο κιβώτιο και πενταετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη.

