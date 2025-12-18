search
18.12.2025 10:26

Οι τελευταίες δοκιμές του ID. Polo στον δρόμο προς τη μαζική παραγωγή – Ποιες εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν (photos)

18.12.2025 10:26
DB2025AU01978_large

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ID. Polo έχει ξεκινήσει. Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, ένας στόλος σχεδόν έτοιμων για παραγωγή πρωτοτύπων ID. Polo ολοκληρώνει τα τελευταία χιλιόμετρα εντατικών δοκιμών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στόχος είναι η διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας και η ρύθμιση κάποιων οδηγικών χαρακτηριστικών που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την τελική εικόνα.

Θα υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ισχύος, δύο μεγέθη μπαταρίας και αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα. Κατά το ντεμπούτο του την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα διατίθεται σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (116 ίπποι), 99 kW (135 ίπποι) και 155 kW (211 ίπποι). Το σπορ ID. Polo GTI, με ισχύ 166 kW (226 ίπποι), θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με μπαταρία υψηλής τάσης τεχνολογίας LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου) καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 90 kW. Οι ισχυρότερες εκδόσεις, 155 kW και 166 kW, θα διαθέτουν μπαταρία τεχνολογίας NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου), βασισμένη στα νέα ενοποιημένα στοιχεία της PowerCo, με καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 52 kWh. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα και φόρτιση DC με ισχύ έως 130 kW.

Το ID. Polo έχει μήκος 4,05 μ., πλάτος 1,81 μ. και ύψος 1,53 μ. ενώ το μεταξόνιο είναι 2,60 μ. Παρότι οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι συγκρίσιμες με εκείνες του κλασικού Polo, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MQB, το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo, χάρη στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MEB+, προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε επίπεδο εσωτερικών χώρων. Οι επιβάτες απολαμβάνουν αυξημένο εσωτερικό μήκος κατά 19 mm, με το όφελος να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο πίσω μέρος, ενώ το πλάτος της καμπίνας και ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι έχουν επίσης βελτιωθεί. Ο χώρος αποσκευών παρουσιάζει αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με το κλασικό Polo, από 351 σε 435 λίτρα. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, ο συνολικός όγκος φόρτωσης φτάνει τα 1.243 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο αντίστοιχο θερμικό μοντέλο.

