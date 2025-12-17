search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:09
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 11:18

Η Bolt τώρα επιτρέπει να «ρουφιανεύεις» τον οδηγό σου αν τρέχει

17.12.2025 11:18
Bolt_x_Pony_659b9634e1

Η Bolt διευρύνει το Safety Toolkit της με τη δυνατότητα αναφοράς επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο.

Χάρη στη νέα λειτουργία, οι επιβάτες πλέον μπορούν να αναφέρουν συμπεριφορές όπως, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνη οδήγηση και χρήση κινητού εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη διακριτικότητα, την ώρα που η διαδρομή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με αυτή της την ενέργεια, η Bolt στοχεύει στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών σε κάθε διαδρομή, με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση των οδηγικής συμπεριφοράς και στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης κουλτούρας ασφαλούς κινητικότητας.

Απλή διαδικασία

Για να αναφέρει επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ο χρήστης πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή και να επιλέξει «Αναφορά επικίνδυνης οδήγησης» στο μενού ασφαλείας. Στη συνέχεια διαλέγει μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές: υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού κατά την οδήγηση ή επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά και πατώντας «Υποβολή», η αναφορά αποστέλλεται στην Ομάδα Ασφάλειας της Bolt.

Ο Γιώργος Ξενοκράτης, EU Public Policy Senior Manager της Bolt, δήλωσε: «Στην Bolt πιστεύουμε ότι η έξυπνη κινητικότητα πρέπει να είναι όχι μόνο προσιτή και βιώσιμη, αλλά και ασφαλής. Γι’ αυτόν τον λόγο διευρύνουμε συνεχώς τις δυνατότητες που προσφέρουμε μέσα από την πλατφόρμα μας, ώστε τόσο οι οδηγοί, όσο και οι επιβάτες να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε μετακίνηση. Η νέα λειτουργία αναφοράς μη ασφαλούς οδήγησης, που παρουσιάζουμε στην εφαρμογή μας, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη και στις 50 χώρες που δραστηριοποιούμαστε, επιτρέπει στους επιβάτες να μοιράζονται τις ανησυχίες τους σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών κατά την διάρκεια της διαδρομής τους, εύκολα, άμεσα, με ασφάλεια και διακριτικότητα, βοηθώντας μας, έτσι, να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την εμπειρία τους. Παράλληλα, μας δίνει την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους οδηγούς ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετακίνησης».

Ακόμα μια επένδυση στην ασφάλεια

Η νέα λειτουργία αποτελεί μέρος της επένδυσης ύψους €100 εκατομμυρίων της Bolt για την ενίσχυση της ασφάλειας στην πλατφόρμα, σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησής της, με ορίζοντα τριετίας. Άλλες πρόσφατες προσθήκες στο Safety Toolkit περιλαμβάνουν: 4ψήφιο PIN επιβεβαίωσης παραλαβής, για ασφαλή αντιστοίχιση οδηγού–επιβάτη και έμπιστες επαφές, ώστε να μπορούν να ειδοποιούνται άμεσα οικεία πρόσωπα σε περίπτωση ανάγκης.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

IX: Δεν καταργούνται από το 2035 τα βενζινοκίνητα

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (video)

Πώς να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα ενός αυτοκινήτου τον χειμώνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων από την Κρήτη

tasoulas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για τα μπλόκα: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης»

melten
BUSINESS

Στη METLEN η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

tsipras-karystianou-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

TSITSIPAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:08
opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων από την Κρήτη

tasoulas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για τα μπλόκα: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης»

melten
BUSINESS

Στη METLEN η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

1 / 3