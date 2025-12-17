IX: Δεν καταργούνται από το 2035 τα βενζινοκίνητα

Ο Επίτροπος για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, πριν μερικές μέρες, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου ROUTE 2025 του αεροδρομίου, που παράγει όλη την ενέργεια που καταναλώνει από φωτοβολταϊκό πάρκο, ανέφερε ότι την Τρίτη (χθες δηλαδή), θα παρουσίαζε στην ΕΕ τις προτάσεις του για τον κλάδο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πράγματι, το αρχικό σχέδιο για απαγόρευση πωλήσεων, από το 2035, οχημάτων με κάθε είδους κινητήρα εσωτερικής καύσης -δηλαδή να πωλούνται μόνο ηλεκτρικά – αλλά και από το 2026 όλα τα νέα οχήματα των εταιρικών στόλων (και μισθώσεις) να είναι μόνο ηλεκτρικά, βρήκε πολλές αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Κι έρχεται τώρα η ΕΕ να καταθέσει, μέσω του Απόστολου Τζιτζικώστα, προτάσεις που βασίζονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αυτοκινητοβιομηχανία, ως αποτέλεσμα του Στρατηγικού Διαλόγου που ξεκίνησε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν από τον Ιανουάριο του 2025, φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους της βιομηχανίας, κοινωνικούς εταίρους, κράτη μέλη, περιφέρειες και την κοινωνία των πολιτών.

Η νέα δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πορεία του προς την καθαρή κινητικότητα

Ο ευρωπαϊκός αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας αποτελεί κλειδί για την οικονομία της Ευρώπης, απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους και προωθεί την τεχνολογική καινοτομία. Ωστόσο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς αντιμετωπίζει προκλήσεις από ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, τα νέα μέτρα καθορίζουν φιλόδοξους και ρεαλιστικούς κανόνες για τη βιομηχανία και τις χώρες της ΕΕ, ώστε να προσαρμοστούν στην καθαρή κινητικότητα και σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Το πλαίσιο μέτρων που αντιμετωπίζει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση της μετάβασης του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα, διασφαλίσει την κλιματική ουδετερότητα και τη στρατηγική ανεξαρτησία έως το 2050, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές.

Από την πλευρά της προσφοράς, προτείνεται μια αναθεώρηση των υφιστάμενων προτύπων εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά και μια στοχευμένη τροποποίηση εκείνων για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Από την πλευρά της ζήτησης, προτείνεται μια πρωτοβουλία για την απαλλαγή των εταιρικών οχημάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές με δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Από το 2035 και μετά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με έναν στόχο μείωσης των εκπομπών καυσαερίων κατά 90%, σε σχέση με το 2021, ενώ το υπόλοιπο 10% των εκπομπών θα πρέπει να αντισταθμιστεί μέσω της χρήσης χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα που κατασκευάζεται στην Ένωση ή από e–fuels και βιοκαύσιμα.

Άρα, η ΕΕ δίνει παράταση ζωής στα θερμικά μοντέλα με σαφή προϋπόθεση να στηριχτεί ο ευρωπαϊκός χάλυβας.

Αυτό θα επιτρέψει στα plug–in υβριδικά (PHEV) οχήματα που έχουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρομοτέρ να αυξήσουν τις πωλήσεις τους (τώρα βρίσκονται στο 9,1% στην ΕΕ και στο 7,7% στην Ελλάδα), ενώ τα ήπια υβριδικά και τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο και μετά το 2035, παράλληλα με τα πλήρως ηλεκτρικά (EV) που κατέχουν το 16,4% της αγοράς στην ΕΕ( 5,8% στην Ελλάδα) και τα οχήματα υδρογόνου.

Πριν από το 2035, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα μπορούν να επωφελούνται από «υπερπιστώσεις» για μικρά, οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έως 4,2 μέτρων, που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις τοπικές αρχές να αναπτύξουν στοχευμένα κίνητρα, τονώνοντας τη ζήτηση για μικρά ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην ΕΕ. Επίσης, κάθε πώληση τέτοιου μικρού ηλεκτρικού δεν θα μετρά ως μονάδα, αλλά κάτι παραπάνω, κοντά στο 1,3.

Για τον στόχο του 2030 για αυτοκίνητα και φορτηγά, εισάγεται πρόσθετη ευελιξία επιτρέποντας δανεισμό ρύπων για την περίοδο 2030-2032, ώστε να έχει την ευχέρεια να προσαρμοστεί ο κατασκευαστής.

Για τον τομέα των βαν, όπου η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων ήταν διαρθρωτικά πιο δύσκολη, η μείωση του στόχου εκπομπών CO2 το 2030 πηγαίνει από 50% σε 40%.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια στοχευμένη τροποποίηση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα με ευελιξία που διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους στόχους του 2030.

Όσον αφορά τα εταιρικά οχήματα, ορίζονται υποχρεωτικοί στόχοι σε επίπεδο κρατών μελών για την υποστήριξη της υιοθέτησης οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών από τις μεγάλες εταιρείες.

Ουσιαστικά ξεχνάμε το 100% ηλεκτρικές πωλήσεις από το 2026 και πηγαίνουμε στο 50% ηλεκτρικά να είναι τα νέα εταιρικά οχήματα, από το 2027. Κάτι τέτοιο θα είναι σημαντικό, διότι αυτά τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν σε εταιρικούς στόλους ή μισθώσεις (βραχυχρόνιες ή leasing), μετά από 3-4 χρόνια επιστρέφουν ως μεταχειρισμένα στην αγορά. Δηλαδή, θα έχουμε πολλά ηλεκτρικά μεταχειρισμένα διαθέσιμα έως το 2030, που θα κοστίζουν πολύ φθηνότερα. Επίσης, επειδή διανύουν πολλά χιλιόμετρα, ο συνολικός στόλος των εταιρικών οχημάτων θα εκπέμπει λιγότερους ή και καθόλου ρύπους.

Κι ακόμα, θα υπάρχει η ένδειξη «Made in the EU» για τα οχήματα που επωφελούνται από δημόσια οικονομική στήριξη.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών

Με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το Battery Booster θα επιταχύνει την ανάπτυξη μιας αλυσίδας αξίας μπαταριών που θα κατασκευάζονται πλήρως στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του Battery Booster, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς κυψελών μπαταριών μέσω άτοκων δανείων. Πρόσθετα στοχευμένα μέτρα πολιτικής θα υποστηρίξουν τις επενδύσεις, και θα ενισχύσουν την καινοτομία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά τα μέτρα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα κόστους του τομέα, θα διασφαλίσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη και ανθεκτική παραγωγή στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τους κυρίαρχους παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς.

Λιγότερη γραφειοκρατία και ισχυρότερες προϋποθέσεις για τη μετάβαση

Το Automotive Omnibus θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα μειώσει το κόστος για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους και απελευθερώνοντας πόρους για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 706 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ανεβάζοντας την διοικητική εξοικονόμηση χάρη σε όλα τα omnibus και τις πρωτοβουλίες απλούστευσης που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή, σε περίπου 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

