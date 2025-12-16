search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:40
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 14:30

Πώς να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα ενός αυτοκινήτου τον χειμώνα

16.12.2025 14:30
car_engine_kinitiras_aftokinito_1612_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Είναι γνωστό ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες βάζουν σε δοκιμασία τον κινητήρα και τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Τις πρώτες πρωϊνές ώρες, αλλά και το βράδυ που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, χωρίς να το καταλάβουμε μπορεί να κάνουμε ζημιά στον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι καιρικές συνθήκες είναι εχθρικές για τα μηχανικά μέρη ενός κινητήρα. Η υγρασία και η παγωνιά δυσκολεύουν τα πράγματα, ενώ πολλές φορές δυσκολεύουν και την εκκίνηση του κινητήρα. Αυτός θέλει λίγα δευτερόλεπτα από την εκκίνησή του για να λιπανθεί σωστά. Το λιπαντικό λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών είναι παχύρευστο και θέλει περισσότερο χρόνο για να λιπάνει τα μηχανικά μέρη του. Έτσι οι υψηλές στροφές με κρύο λάδι αυξάνουν σημαντικά τη φθορά. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να αφήσουμε τον κινητήρα να δουλέψει ήρεμα σε χαμηλές στροφές για τα πρώτα λεπτά της εκκίνησής του.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεκινάμε γρήγορα, πόσο μάλλον σπινιάροντας, γιατί εκτός από τον κινητήρα, θέλουν τον χρόνο τους και την σωστή θερμοκρασία τα ελαστικά, ο συμπλέκτης και τα συστήματα μετάδοσης. Ακόμη και αν βιαζόμαστε, καλό είναι να οδηγήσουμε για τα πρώτα χιλιόμετρα με χαμηλές στροφές. Από την άλλη, είναι μύθος σύμφωνα με τους μηχανικούς ότι ο κινητήρας ζεσταίνεται σωστά στο ρελαντί. Αντίθετα καίει περισσότερο καύσιμο, ρυπαίνει χωρίς να κάνει κάποια διαδρομή και ζεσταίνεται πιο αργά. Ακόμα κι αν ένα αυτοκίνητο έχει διανύσει 2-3 χιλιόμετρα, ο κινητήρας μπορεί να παραμένει κρύος, ειδικά αν είναι πετρελαιοκίνητος. Ο χρυσός κανόνας είναι ο οδηγός να μην έχει έντονη επιτάχυνση μέχρι ο κινητήρας να ανεβάσει θερμοκρασία.

Θερμαινόμενα καθίσματα, καλοριφέρ στο φουλ, προβολείς και ραδιόφωνο παίρνουν ενέργεια από την μπαταρία. Και με δεδομένο ότι αυτή τον χειμώνα καταπονείται πολύ, καλό είναι να της δώσουμε χρόνο και να βάλουμε σταδιακά τα ηλεκτρικά συστήματα σε λειτουργία. Η θέρμανση της καμπίνας πριν ακόμα ζεσταθεί ο κινητήρας δεν μπορεί να επιτευχθεί, καθώς σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τη θερμότητα του κινητήρα για την θέρμανση της καμπίνας των επιβατών. Αν αυτός είναι κρύος θα βγάζει κρύο αέρα, εκτός και αν χρησιμοποιήσουμε το κλιματιστικό, που όμως σε αυτή την περίπτωση αργεί να αποδώσει και παράλληλα επιβαρύνει πολύ την μπαταρία.

Σφυρίγματα και μεταλλικοί ήχοι μπορεί να δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους ιμάντες ή λάδι ακατάλληλου ιξώδους για χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας δεν συγχωρεί λάθη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα μας, να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής του, να έχουμε λιγότερες βλάβες και χαμηλότερη κατανάλωση.

Τέλος, το σημαντικότερο είναι να μην παραλείπουμε τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου. Το χειμώνα είναι πολύ σημαντικό ένα αυτοκίνητο να είναι καλά συντηρημένο, ενώ πάντα θα πρέπει να δίνουμε χρόνο στα κινούμενα μέρη για να λειτουργήσουν ομαλά στο κρύο, χωρίς ακρότητες γιατί αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μηχανική ζημιά στον κινητήρα.

Διαβάστε επίσης:

Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκαλύπτει το επίσημο όνομα της ομάδας (photo/video)

To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA (photos)

Δοκιμή KGM Torres Hybrid: Το τεράστιο οικογενειακό SUV από την Κορέα που δεν καίει τίποτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

axtsioglou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

famellos ota 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:40
euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

axtsioglou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

1 / 3