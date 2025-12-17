search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 15:07
17.12.2025 12:30

Σημαντική διάκριση για τους έλληνες συμβούλους πωλήσεων σε πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκδήλωση της Nissan Europe

17.12.2025 12:30
Nissan LEAF at battery marriage in Trim and Chassis

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Νissan η ελληνική ομάδα συμβούλων πωλήσεων συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκδήλωση της Nissan Europe για τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα Micra και Leaf, στο εργοστάσιο Nissan Motor Manufacturing στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της κατάρτισης των συμμετεχόντων τόσο στην τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων όσο και στην εξυπηρέτηση πελατών σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ηλεκτροκίνησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε test drive και ξενάγηση στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο του Sunderland, το οποίο λειτουργεί από το 1986. Συνολικά συμμετείχαν 30 χώρες και περίπου 2.500 σύμβουλοι πωλήσεων.

Στο διήμερο της ελληνικής συμμετοχής, στο οποίο συμμετείχαν 182 σύμβουλοι πωλήσεων από 10 χώρες, η ελληνική ομάδα που συμμετείχε με 14 μέλη, κατέκτησε την πρώτη και την δεύτερη θέση στον πλέον απαιτητικό διαγωνισμό γνώσεων.

