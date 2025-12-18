search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 02:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 00:29

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

18.12.2025 00:29
zaporizhzhia_new
φωτογραφία αρχείου

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, προκάλεσαν την Τετάρτη, 17/12, τον τραυματισμό περισσότερων από 30 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές Αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φιόντοροφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και τα περίχωρα της πόλης.

Νωρίτερα το απόγευμα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για 30 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου επλήγησαν, μεταξύ άλλων, «μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα».

Σε εικόνες από την πληγείσα περιοχή, τις οποίες εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε οκταώροφη πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τον Φιόντοροφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη από ρωσικό drone στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.

Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, με την πρώτη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων να απέχει σήμερα λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία – Ανησυχία για τον αριθμό των κρουσμάτων

ΗΠΑ: Αναζητείται δεύτερος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

zaporizhzhia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

kypello elladas tropaio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

nikos_pappas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκ με τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά - Αναζητείται από τη γαλλική αστυνομία, παραδέχθηκε την επίθεση

konstantopoulou-skertsos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ροντέο η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Σκέρτσου, προανήγγειλαν μηνύσεις και αγωγές

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

3114375303_c125f20c50_b-upscaled
CUCINA POVERA

Μελομακάρονα με μανταρίνι και τραγανά κομμάτια καρυδιού μέσα στη ζύμη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 02:11
nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

zaporizhzhia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

1 / 3